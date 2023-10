"Mamy gaz ze zdywersyfikowanych kierunków"

Mamy zabezpieczone dostawy gazu ze zdywersyfikowanych kierunków - powiedziała w środę pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska we Wronowie (Lubelskie).

Pełnomocnik rządu uczestniczyła w środę w otwarciu gazociągu łączącego tłocznię gazu w Gustorzynie (woj. kujawsko-pomorskie) z tłocznią w Wronowie (woj. lubelskie). Inwestycja spółki GAZ-SYSTEM rozpoczęła się w 2021 r.

Trzysta osiem kilometrów, cztery województwa, 33 gminy, 8660 działek - to jest obszar, na którym ta inwestycja była prowadzona. My umiemy takie inwestycje jako państwo prowadzić – powiedziała minister. Jak stwierdziła, inwestycja wymagała najnowocześniejszych technologii, wielu uzgodnień, a mimo to z budową zdążono na czas.