Pełnomocnik ds. odbudowy? Powoła go Tusk

Premier Donald Tusk poinformował, że w piątek o godz. 12 przedstawi pełnomocnika rządu ds. odbudowy po powodzi. Poinformował również, że odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie

„Dzisiaj przedstawię pełnomocnika rządu ds. odbudowy - mówię w skrócie, ale wiadomo, o co chodzi. Będzie to ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach” - powiedział Tusk podczas piątkowego posiedzenia sztabu kryzysowego. Jak dodał, do przedstawienia osoby, która obejmie to stanowisko, ma dojść w południe.

Szef polskiego rządu poinformował również, że w piątek odwiedzi województwo lubuskie i zachodniopomorskie.

