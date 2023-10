Kolejny magazyn energii. W Bydgoszczy

Enea Operator zintegrowała nowy magazyn energii w Bydgoszczy, w ramach międzynarodowego projektu eNeuron, który promuje odnawialne źródła energii i optymalizację systemów energetycznych.

To ważny krok w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii i zwiększenia stabilności systemu energetycznego. Inwestycję kieruje konsorcjum firm Apator i NRG Project, co jest przełomowym osiągnięciem w sektorze energetycznym. Magazyn energii umożliwia gromadzenie i wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł, przyczyniając się do bardziej zrównoważonej przyszłości energetycznej. Projekty takie będą miały wpływ na rozwój innych regionów i poprawę dostępu do energii.

Dzisiaj magazyny energii to już nie przyszłość a nasza teraźniejszość. Wzrost liczby mikroinstalacji stanowi wyzwanie techniczne dla funkcjonowania sieci dystrybucyjnej. Musimy zdawać sobie sprawę, że w czasach, kiedy nasza sieć była budowana, nie projektowano dwukierunkowych przepływów. Produkcja zielonej energii jest uzależniona od czynników zewnętrznych, a naszym celem i obowiązkiem, jako spółki dystrybucyjnej jest zapewnienie stabilnego przepływu energii przez całą dobę. Magazyny energii zapewniają bilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Ich wykorzystanie to także dobry sposób na poprawę efektywności infrastruktury OZE. Dają bowiem możliwość zgromadzenia większej ilości zielonej energii i wykorzystanie jej w momencie szczytowego zapotrzebowania – powiedział Marcin Gawroński, Prezes Zarządu Enei Operator.

Nowy magazyn energii w Bydgoszczy to technologiczny przełom. To wynik współpracy Enea Operator i Uniwersytetu Zielonogórskiego w projekcie EnergyStore.

Magazyn wspiera stabilizację sieci i OZE, umożliwiając ładowanie w godzinach nadmiarowej produkcji i oddawanie energii w okresach szczytu oraz nocą. To model współpracy sektora energetycznego z naukowym, kierujący się zrównoważoną i elastyczną przyszłością energetyki. Wybrano litowo-jonową technologię o mocy powyżej 50 kW i pojemności przekraczającej 200 kWh.

Współpraca między firmą Apator i operatorem sieci Enea Operator otwiera nowe możliwości w dziedzinie magazynowania i efektywniejszego wykorzystania energii pochodzącej z OZE, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego. Ta inwestycja stanowi ważny krok w kierunku bardziej spójnego i wydajnego zarządzania energią, i może stać się wzorem do naśladowania dla innych lokalizacji. Specjalnie zaprojektowany magazyn energii, w tym przypadku z pakietem bateryjnym i systemem BMS dostarczonym przez firmę NRG Project, staje się bardzo ważnym uzupełnieniem sieci dystrybucyjnej, w której funkcjonuje już wiele źródeł wytwórczych. Jego głównymi zadaniami będą: stabilizacja mocy odnawialnego źródła energii, symetryzacja napięć fazowych w punkcie przyłączenia do sieci, stabilizacja parametrów sieci oraz poprawa jakości energii – powiedział Szymon Piasecki Menedżer Produktu ds. OZE, Apator.

CZYTAJ TAKŻE: KE: 61 mln euro dla Polski! Z Funduszu Spójności

CZYTAJ TAKŻE: LOT znów zaskakuje. Ma co świętować

pap, jb