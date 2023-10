Podhalańska stolica polskiego sportu

Znakomici goście, zapowiedzi ważnych imprez sportowych i podsumowania wydarzeń, którymi żyliśmy w ostatnich miesiącach. Do tego dziesiątki dyskusji panelowych i setki spotkań za kulisami, gdzie można było wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedzą z decydentami, ludźmi świata sportu, biznesu i mediów. Tak w telegraficznym skrócie wyglądała „stolica polskiego sportu” w ostatnich dniach września br. To tu, w Zakopanem, u podnóża pięknych polskich Tatr, zorganizowano II Kongres Sportu i Turystyki. Jego partnerem głównym był ORLEN.

Już po raz drugi w malowniczej scenerii Podhala spotkali się najbardziej znaczący w polskim sporcie zawodnicy, trenerzy, działacze, przedstawiciele biznesu, a także krajowi i europejscy decydenci. Ich spotkaniom przyglądali się licznie zgromadzeni na EKSiT przedstawiciele świata mediów.

Inwestycje w polskim sporcie

W Zakopanem nie zabrakło rozmów o finansach i sponsoringu, bo bez zaangażowania polskiego biznesu nasi sportowcy nie mieliby szans rywalizować o najwyższe możliwe cele na międzynarodowych arenach. Już w czasie inauguracyjnego panelu minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk wspominał, że inwestycje w polski sport nigdy nie były tak wysokie jak obecnie.

Minister przypominał, że budżet na polski sport wzrósł w ciągu ostatniego roku z 1,7 mld zł w 2022 r. do ponad 3,5 mld zł w br. Słowa szefa resortu sportu i turystyki uzupełniał list, skierowany do uczestników EKSiT przez Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odwoływał się do dynamicznego rozwoju Polski przez ostatnie lata i zauważał, że wiąże się z to z wieloma nowymi wyzwaniami:

Otwierające się przed nami perspektywy mają swoje blaski i cienie. Z jednej strony stwarzają piękne szanse na materialny i duchowy rozwój, z drugiej zaś rodzą niebezpieczeństwa, mogące nałożyć się na dzisiejsze zagrożenia. Stoimy zatem w obliczu wielkich wyzwań, którym trzeba twórczo stawić czoło – zarówno w sferze intelektualnej refleksji, jak i w przestrzeni praktycznego działania – napisał Kaczyński.

Organizacja wielkich imprez

Słowa szefa PiS okazały się zapowiedzią tego, co nastąpiło w kolejnych dniach zakopiańskiego kongresu. Na pierwszy plan wysunęło się ogłoszenie dwóch ważnych imprez, organizowanych w Polsce w relatywnie bliskiej przyszłości. Pierwsza z nich, czyli mistrzostwa świata w siatkówce w 2027 r., jest już potwierdzona. O drugą, czyli letnie igrzyska olimpijskie 2036 r. dopiero rozpoczynamy starania.

Krajowi decydenci zgodnie podzielili między sobą wystąpienia dotyczące organizacji wspomnianych imprez sportowych. Pierwszą zapowiedział premier. Podkreślał on, że tę decyzję „zawdzięczamy przede wszystkim polskim siatkarzom, polskim siatkarkom, tym, którzy sprawiają, że my, Polacy, kochamy coraz bardziej siatkówkę”.

Szef rządu nie ukrywał, że organizacja imprezy na tę skalę jest znakomitą wiadomością dla wszystkich fanów sportu. Przypomniał, że „fenomenalna postawa naszych siatkarzy, siatkarek i naszych kibiców spowodowała, że znowu uzyskaliśmy możliwość realizacji tej imprezy, mającą rangę najwyższą, rangę światową”.

Dumy z tego, że polska reprezentacja będzie w stanie zaprezentować się na najważniejszej imprezie na świecie przed polską publicznością, nie krył Bartosz Kurek, kapitan złotej drużyny mistrzów Starego Kontynentu.

Mistrzostwa Świata to będzie coś pięknego dla kibiców, dla naszego kraju – podkreślał.

W takim kraju żyję, w takich czasach, że mój sport jest bardzo popularny. Przede wszystkim mamy wsparcie od najważniejszych ludzi w naszym państwie i dziękujemy za to serdecznie – mówił Kurek.

Nie tylko siatkówka

Początek starań o organizację kolejnej wielkiej imprezy zapowiedział na zakopiańskim EKSiT prezydent Andrzej Duda – zdradził on, że Polska będzie się ubiegać o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r.

Prezydent zapowiadając starania o tę imprezę, przypomniał m.in. organizowane przez Polskę i Ukrainę mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r:

Było to bardzo ważne dla nas, przełomowe wydarzenie sportowe. W związku z tym podjęliśmy się zorganizowania nie tylko w jednej dyscyplinie sportowej, jaką jest piłka nożna, ale szerzej, właśnie w różnych dyscyplinach sportowych, w tym roku igrzysk europejskich, one także były wydarzeniem udanym – mówił prezydent Duda.

Prezydent przypomniał sukces polsko-ukraińskiego Euro i dodawał, że dziś nasz kraj podejmuje „starania o największe możliwe sportowe wydarzenie, jakie jest na świecie, a mianowicie o letnie igrzyska olimpijskie”.

Chcę z tego miejsca ogłosić po konsultacjach, które odbyliśmy z szefostwem polskiego Komitetu Olimpijskiego, z ministrem sportu, jego współpracownikami, ze stroną rządową, że jest naszą ambicją i zamiarem, aby rozpocząć starania o letnie igrzyska olimpijskie w naszym kraju w 2036 r. – zapowiedział.

Do swoich zapowiedzi prezydent odniósł się w czasie późniejszej gali Ambasadorów Sportu, podczas której dziękował organizatorom kongresu i dodawał, że takie wydarzenia służą m.in. lepszemu przygotowaniu się do organizacji wielkich imprez sportowych. Do takich zaś należą m.in. igrzyska europejskie, latem odbywające się w Krakowie.

To było najważniejsze wydarzenie sportowe tego roku nie tylko w Polsce, lecz także w Europie. Zostało przeprowadzone znakomicie – wskazał prezydent i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do udanej organizacji tej imprezy.

Prezydent dodawał, że igrzyska europejskie były wstępem do starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036 r. Do ambitnych planów organizacyjnych Polski odniósł się także minister Bortniczuk. Przypomniał, że zapowiedzi i dobra realizacja imprez sportowych są również elementem budowania wiarygodności jego środowiska politycznego:

Gdy zapowiadamy, że będziemy się o coś starać, to później robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten cel osiągnąć. Jesteśmy w stanie osiągać bardzo ambitne cele. W kontekście starania się o igrzyska olimpijskie bardzo ważne jest to, co zrobimy między dniem dzisiejszym a 2036 r. To, jaką treścią wypełnimy tę przestrzeń, a to zależy od nas wszystkich – mówił szef resortu sportu i turystki.

Duma i odpowiedzialność mecenasa

W czasie zakopiańskiego kongresu wręczono także nagrody tym, którzy stanowią o obliczu krajowego sportu. W kategorii Filar Sportu wyróżniono największego sponsora polskiego sportu, czyli firmę ORLEN. Nie był to jedyny laur dla multienergetycznego czempiona, bo platynowy medal Polonia Minor otrzymał prezes ORLENU Daniel Obajtek.

Wielu innych przedstawicieli płockiego giganta występowało na zakopiańskim EKSiT w charakterze ekspertów. W czasie debaty o rosnącej popularności kobiecej piłki nożnej, do czego pretekstem był raport z ostatniego mundialu w Australii i Nowej Zelandii, wypowiadała się m.in. Agata Pniewska – dyrektor wykonawczy ds. sponsoringu w ORLENIE:

Naszym celem jest zarówno popularyzowanie tej dyscypliny i jej profesjonalizacja, jak i aktywizowanie młodych dziewczynek. Chcemy przekładać sport na marketing – mówiła Agata Pniewska.

Ten charakterystyczny dla przedstawicieli ORLENU biznesowy charakter myślenia o sporcie i sponsoringu słychać było w wypowiedziach w innych panelach dyskusyjnych.

Grupa ORLEN to dzisiaj największy multienergetyczny koncern w Europie Środkowej. Połączenie ORLENU, Energi, Grupy LOTOS oraz PGNiG otworzyło przed nami nowe możliwości. Do 2030 r. nasze nakłady inwestycyjne wyniosą 320 mld zł. Rozwijamy się niezwykle dynamicznie także na polu sponsoringu, będącym bardzo ważnym elementem strategii spółki. Działamy długofalowo, bo widzimy efektywność zarządzania tym obszarem i widzimy, jak buduje rozpoznawalność naszej marki i wspiera biznes. W ub.r. dzięki różnym projektom sponsoringowym wypracowaliśmy ponad 2 mln publikacji w mediach, które przełożyły się na rekordowe 1,4 mld ekwiwalentu – mówiła dyrektor wykonawcza ds. sponsoringu ORLENU.

W innym panelu eksperckim Grzegorz Bałkowiec, dyrektor biura sponsoringu sportu i projektów społecznych w ORLENIE, podkreślał, że firmie zależy nie tylko na współpracy z dużymi podmiotami i znanymi sportowcami, lecz także z małymi, lokalnymi klubami. Bałkowiec przypominał, że ORLEN jest największym mecenasem sportu w Polsce, wspierając prawie 100 indywidualnych sportowców i ponad 70 klubów w całym kraju. Przedstawiciel płockiego giganta nie ukrywał, że to zaangażowanie to jednocześnie „ogromna duma, ale i odpowiedzialność”.