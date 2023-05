Grupa ORLEN. Sponsoring wzmacnia siłę biznesową

Blisko 100 indywidualnych sportowców, ponad 70 klubów, 11 związków, 2 komitety, najważniejsze polskie instytucje kultury i 300 tys. dzieci objętych programami sportowymi – Grupa ORLEN w ostatnim roku umocniła pozycję zdecydowanie największego sponsora w Polsce.

Koncern buduje polski sport, wspiera kulturę, a jako odpowiedzialna społecznie firma popularyzuje aktywność wśród dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Z drugiej strony, na przestrzeni ostatnich kilku lat sponsoring stał się dla PKN ORLEN narzędziem wspierającym globalny biznes prowadzony w ponad 90 krajach świata. Szerokie portfolio projektów w tym obszarze oraz ich wpływ na realizację strategicznych celów już po raz trzeci zostały zaprezentowane w rocznym raporcie sponsoringowym.

Dzięki skutecznie przeprowadzonym procesom akwizycyjnym Grupa ORLEN to dzisiaj największy multienergetyczny koncern w Europie Środkowej. Połączenie PKN ORLEN, Energi, Grupy LOTOS oraz PGNiG otworzyło przed nami nowe możliwości. Do 2030 roku nasze nakłady inwestycyjne wyniosą około 320 mld zł. Dynamicznie rozwijamy się także na polu sponsoringu, który jest ważnym elementem naszej strategii. Od kilku lat podchodzimy do niego długofalowo. Widzimy, jak efektywne zarządzanie tym obszarem buduje rozpoznawalność marki ORLEN i wspiera biznes. W 2022 roku dzięki projektom sponsoringowym wypracowaliśmy ponad 2 mln publikacji w mediach, które przełożyły się na rekordowe 1,4 mld zł ekwiwalentu reklamowego – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Filarem polityki sponsoringowej PKN ORLEN jest sport. Ostatnie lata to dynamiczny wzrost aktywności koncernu w tym aspekcie. Od 2015 roku liczba indywidualnych umów ze sportowcami wzrosła z 13 do blisko 100, z klubami sportowymi – z 12 do ponad 70, a ze związkami sportowymi – z 2 do 11.

PKN ORLEN od dłuższego czasu jest związany z kluczowymi partnerami: Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Piłki Siatkowej i Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, a dzięki połączeniu z Grupą LOTOS i PGNiG rozpoczął współpracę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Narciarskim, Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce i sportowcami: między innymi Kajetanem Kajetanowiczem i Tadeuszem Michalikiem. Konsekwentnie stawia na strategiczny projekt związany z obecnością w Formule 1, od 2023 roku jako Partner Główny Scuderia AlphaTauri. To gwarancja globalnej rozpoznawalności i dotarcia do ponad 400 mln milionów kibiców na całym świecie.

Dzięki obecności w padoku królowej motorsportu ORLEN plasuje się na 30. miejscu wśród 100 najbardziej eksponowanych sponsorów tego sportu. Bardzo wysoką popularnością na całym świecie od lat niezmiennie cieszy się także Rajd Dakar, na którym kierowcy ORLEN Teamu występują już od ponad 20 lat. Świadomość marki ORLEN gwarantuje społeczność skupiona w mediach społecznościowych tego najbardziej wymagającego rajdu na świecie, która wynosi prawie 6 mln osób, 11,6 mln użytkowników, które odwiedziło stronę internetową podczas rajdu w 2022 roku oraz ponad 1000 redakcji z całego świata relacjonujących zmagania dakarowców.

Długofalowe podejście do sponsoringu buduje pozycję jednej z największych firm w Europie Środkowej. Grupa ORLEN już dzisiaj dysponuje największą w tej części kontynentu siecią blisko 3100 stacji paliw. Do 2030 roku udział zagranicznych stacji zgodnie z założeniami ma wzrosnąć do 45 proc., dlatego koncern konsekwentnie stawia na projekty budujące świadomość marki w krajach, w których prowadzi już swoją działalność detaliczną. W zeszłym roku tour promocyjny bolidu F1 po raz pierwszy odwiedził zagraniczne miasta, w tym między innymi Berlin, Pragę i Bratysławę.

Trasa ORLEN Wyścigu Narodów za dwa tygodnie po raz pierwszy poprowadzi przez Węgry i Słowację, a towarzyszący tej imprezie wyścig dla kolarzy amatorów odbędzie się w Czechach. Dodatkowo, za granicą ORLEN jest zaangażowany w najpopularniejsze – uznawane za narodowe – dyscypliny sportu. W Niemczech sponsoruje zespół piłki ręcznej – THW Kiel, w Czechach drużynę hokeja – HC VERVA Litvínov, a na Litwie współpracuje z tamtejszą ligą koszykówki. Strategiczne planowanie przynosi efekty. W Czechach rozpoznawalność marki ORLEN sięga już 40 proc.

Realizacja ambitnej polityki sponsoringowej przynosi Grupie ORLEN korzyści także na polu marketingowym. Sportowcy wspierani przez koncern bardzo często uczestniczą w kampaniach wspierających dynamiczny rozwój sektora detalicznego. W licznych działaniach promujących produkty Stop Cafe, paliwa VERVA, program flotowy BIZNESTANK, program lojalnościowy VITAY czy letnią promocję rabatową na paliwa ORLEN w ostatnich miesiącach brali udział chociażby wielokrotni mistrzowie świata w swoich dyscyplinach – Bartosz Zmarzlik i Paweł Fajdek.

Dzięki wizerunkowemu wsparciu Roberta Kubicy i siatkarzy reprezentacji Polski kampania promująca wakacyjną obniżkę ceny za jeden litr paliwa sprawiła, że w okresie od 20 czerwca do 15 września ub.r. aplikację ORLEN VITAY zainstalowano aż 2,3 mln razy.

Choć PKN ORLEN coraz mocniej działa międzynarodowo, to zawsze na pierwszym miejscu stawia zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych. W 2022 roku koncern wspierał kluby w miastach, w których spółki należące do Grupy ORLEN mają swoje siedziby – w Płocku, Gdańsku, Krakowie i Włocławku. Dużą wagę przykłada też do programów nastawionych na szkolenie następców obecnych mistrzów i popularyzację sportu wśród najmłodszych. W poprzednim roku objął nimi rekordowe 300 tys. dzieci.

PKN ORLEN od lat wspiera sportowców i popularyzuje sport wśród osób z niepełnosprawnościami. Pomoc koncernu kierowana do tej grupy w 2022 roku obejmowała blisko 5 tys. osób. W tym czasie koncern kontynuował strategiczną współpracę z Polskim Komitetem Paraolimpijskim, który na igrzyskach paraolimpijskich w Pekinie reprezentowało 11 zawodników oraz 4 przewodników. Grupa ORLEN aktywnie wspierała też najważniejsze polskie instytucje kultury takie jak Teatr Wielki – Operę Narodową, Muzeum Narodowe w Warszawie czy Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

PR/RO

