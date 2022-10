Prezydent na gali „Małopolski Laur Sportu”

Ważne słowa Prezydenta Andrzeja Dudy na gali „Małopolski Laur Sportu” na EKSiT w Zakopanem. „Dziękuję wszystkim tym, którzy zrozumieli konieczność wykluczenia Rosji ze świata sportu”.

W czasie oficjalnej gali „Małopolski Laur Sportu” na zakopiańskim EKSiT prezydent Andrzej Duda podziękował uczestnikom kongresu, a także sportowcom, działaczom i sponsorom, bez których sukces w sporcie zawodowym nie byłby dziś możliwy. Prezydent wspomniał, że sport ma także wymiar polityczny i w dzisiejszym świecie sportu nie ma miejsca dla Rosji i rosyjskich sportowców.

Prezydent wspomniał, z jak ogromnymi trudnościami mierzył się w ciągu ostatnich lat świat sportu:

-Zarówno pandemia, jak i aktualny kryzys związany z rosyjską agresją na Ukrainę, odbiły się w ogromnym stopniu na przygotowaniach sportowców, o czym wspominałem przed chwilą na spotkaniu z prezesami związków sportowych. Na ile ten kryzys odbije się na polskim sporcie, na wynikach sportowców, na wszystkich imprezach sportowych, które możemy organizować? Dziś tego jeszcze nie wiemy, a takich znaków zapytania jest dziś bardzo wiele. Dziś jesteśmy w przededniu wielkiego wydarzenia sportowego, jakim będą organizowane w Małopolsce Igrzyska. Wszyscy na tej sali wiedzą, że wynik indywidualny sportowców to tylko jeden z aspektów tego, co obserwujemy w telewizji, ten sukces oznacza pracę mnóstwa osób, trenerów, organizatorów zawodów, to długie procesy planowania, żmudna logistyka, praca terapeutów, psychologów, po to, żeby można było na samym końcu na tym wielkim torcie postawić tę wisienkę w postaci sportowego sukcesu. To wszystko musi być wcześniej zaplanowane i zaprojektowane mądrze, także w oparciu o osiągnięcia nauki i technologii. A także o coś, o czym można mówić głośno, po przecież wszyscy o tym doskonale wiedzą, także bez finansów, bo te pozwalają, by zawodnik mógł w miarę komfortowych warunkach odnosić sukces. Wiem, że wszystkie te ważne tematy związane z kwestiami finansowymi, z nowoczesnymi technologiami w sporcie, a także związane z przygotowaniem sportowców są przedmiotem dyskusji na EKSiT. Ogromnie za to dziękuję, z całego serca za organizację tego bardzo ważnego wydarzenia, za uczestnictwo i za wysiłek włożony w przygotowanie się do tego wydarzenia – mówił prezydent Duda.

Prezydent odniósł się także do sytuacji, w jakiej znalazł się świat sportu po 24 lutego i rosyjskiej agresji na Ukrainę:

-Nie trzeba mówić nikomu także tego, jak ważny jest sport z politycznego punktu widzenia. Z jednej strony sport to rozwój młodzieży, zdrowie, tężyzna fizyczna, hart ducha, ale sport, zwłaszcza sukces – ten na najwyższym poziomie, ten który owocuje hymnami narodowymi i najwyższym stopniem podium – ma również, niezwykle silny, polityczny wymiar. Jest to bardzo trudne pytanie, co zrobić jeśli kraj, który przez tyle dziesięcioleci przoduje w sporcie nagle staje się agresorem i zabija ludzi w imię żądzy podboju i czystej neoimperialnej ambicji. Czy środowisko tak ważne, jak środowisko sportu, może tego działanie tolerować i udawać, że tego nie widzi? Dziękuję wszystkim tym, którzy to zrozumieli, często mimo osobistej sympatii z rosyjskimi sportowcami, tym, którzy zrozumieli, iż jest konieczność wykluczenia Rosji ze wszystkich imprez sportowych. Po to, żeby nie było tych flag, tego hymnu i żeby rosyjskie społeczeństwo wiedziało, że świat nie akceptuje tego zachowania. Rozumiem, że nie jest to łatwe, ale to ważne, bo nie ma innej drogi do tego, aby uniknąć następnych konfliktów. To jest ogromne zadanie dla nas, polityków, aby nie dopuścić, by następna wojna stała się faktem – zauważył prezydent Duda.