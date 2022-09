PKN ORLEN dalej gra z polską siatkówką

PKN ORLEN przedłuża umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Reprezentacje Polski zarówno kobiet, jak i mężczyzn w siatkówkę przez kolejne cztery lata będą mogły liczyć na wsparcie Koncernu. Tym samym najcenniejsza polska marka – ORLEN – dalej będzie towarzyszyć zawodnikom i kibicom podczas najważniejszych wydarzeń siatkarskich w kraju i za granicą. PKN ORLEN wspierał reprezentację mężczyzn w siatkówce m.in. podczas zakończonych właśnie Mistrzostw Świata. Ze świeżo upieczonymi wicemistrzami świata spotkał się Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Koncernu.

– Jesteśmy największym sponsorem polskiego sportu i to się nie zmieni. Wręcz przeciwnie. Skala naszego zaangażowania systematycznie rośnie. Wspieramy już ok. 90 utalentowanych zawodników, ponad 70 klubów sportowych, 10 związków i 2 komitety. Do sponsoringu podchodzimy w sposób przemyślany i długofalowy. Angażujemy się w projekty, które wzmacniają globalną rozpoznawalność marki ORLEN. Aktywnie wspieramy także rozwój dyscyplin, które cieszą się popularnością wśród kibiców. Według badania przeprowadzonego przez pracownię ARC Rynek i Opinia, siatkarskie zmagania aktywnie śledzi aż 64 proc. Polaków, co przekłada się bezpośrednio na korzyści nie tylko wizerunkowe, ale też biznesowe. Nie zapominamy przy tym o najmłodszych, przyszłych mistrzach, których również będziemy wspierać w ramach kontynuowanej współpracy – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.