Premier: Polski rząd jest blisko seniorów

Seniorzy to wartość. Warto robić wszystko, by ich życie było jak najbardziej godne, by w jesieni życia do drzwi pukała wiosna – stwierdził w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu uczestniczył w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w konferencji „Rząd blisko seniorów”.

Jest dobra wiadomość – inflacja marzec do lutego zaczyna spadać. Kolejne miesiące, kwiecień, będą spadki inflacji. To wszystko widać już w analizach gospodarczych” – powiedział premier. To bardzo dobra wiadomość dla emerytów, bo wszystkie świadczenia będą utrzymane – i waloryzacja, i trzynasta emerytura, i czternasta emerytura, a koszty życia, inflacja, będzie miesiąc po miesiącu spadała – dodał.

Premier akcentował, że polityka rządu wobec najstarszego pokolenia to nie tylko trzynastki, czternastki i maksymalna waloryzacja, ale także m.in. program Senior Plus zwiększający aktywność osób starszych.

Wystarczy rozejrzeć się po swojej gminie, swoim powiecie, po swoim mieście, ile domów seniora powstało w ostatnich latach. To diametralna różnica w porównaniu do tego, co się działo w czasach naszych poprzedników. (…) Wierzymy, że seniorzy to wartość, dla której warto żyć, warto się trudzić i robić wszystko. by ich życie było jak najbardziej godne, radosne, by w jesieni życia do drzwi pukała wiosna – stwierdził szef rządu.

