Premier: Polska ma być najlepszym miejscem do życia

Dla mnie polityka jest ogromnym zobowiązaniem. To, co staramy się robić, to później staje się rzeczywistością - powiedział premier Mateusz Morawiecki w niedzielę podczas wizyty w Dobroszycach w woj. dolnośląskim. Dodał, że bezrobocie w Polsce jest najniższe wśród państw Unii Europejskiej