Wyłoniono pracodawcę roku. Prezydent Duda dziękuje laureatom

Dziękuję dzisiejszym laureatom za to, że pracownik w waszej firmie nie jest narzędziem, że jest podmiotem, który wykonuje zadania, ale traktowany jest zawsze jak człowiek - powiedział we wtorek sef „Solidarności” Piotr Duda podczas gali wręczenia nagród w konkursie „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

W południe prezydent Andrzej Duda wręczył statuetki oraz certyfikaty w XV edycji Konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom / autor: PAP

Obecny na uroczystości szef „Solidarności” zaznaczył, że jeśli porówna się sytuację na polskim rynku pracy sprzed 8 lat do dzisiejszej, to jest ona „diametralnie różna na plus”.

Pozwólcie jednak, że w tym pięknym dniu odkryję choć trochę tę ciemną kartę polskiego rynku pacy, szczególnie w relacjach pracodawca-pracownik. O tym trzeba mówić. Jako działacze związkowi codziennie jesteśmy informowani przez nasze struktury związkowe o łamaniu praw pracowniczych, o nieprzestrzeganiu kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych. To jest codzienność, z którą my jako związkowcy mamy do czynienia - mówił.