Dawid Podsiadło nagra piosenkę do Bonda?

Polski gigant gamingowy CD Projekt RED ma powody do zadowolenia po premierze dużego dodatku do Cyberpunka 2077 - Phantom Liberty.

Dodatek nie tylko oceniany jest wysoko jako gra, ale odbiorcy wskazują też na wysoką klasę artystyczną projektu. Phantom Liberty nawiązuje bowiem do opowieści szpiegowskich, prezentując fabułę, która śmiało mogłaby znaleźć się w filmie o Jamesie Bondzie. Najwyraźniej nawiązaniem do tego ma być też angaż znanego, brytyjskiego aktora Idrisa Elby, który w dodatku gra rolę Salomona Reeda - tajnego agenta Białego Domu. Elba od lat jest wymieniany jako faworyt do odtwarzania roli 007 w kolejnych filmach.

Ale to nie wszystko, bowiem CDPR nagrał też piosenkę, której wysłuchać możemy podczas napisów końcowych dodatku. Wykonywana przez Dawida Podsiadło i napisana przez P.T. Adamczyka brzmi niczym utwór, który mógłby otwierać film o Bondzie. Proszę posłuchać samemu:

Jak czytamy na portalu EndGame.pl:

Komentujący już wskazują na to, że piosenka znakomicie sprawdziłaby się w filmie o Bondzie, zaś Idris Elba byłby znakomitym odtwórcą roli 007! Czy piosenka istotnie rozsławi naszego wykonawcę globalnie? Bo my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić Podsiadłę wykonującego podobny utwór przy kolejnej odsłonie filmów o super-szpiegu!

A jak Państwo uważają? Czy nasz wykonawca mógłby zaśpiewać kolejną piosenkę z Bonda?

