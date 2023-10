Iran pomagał w szkoleniu zamachowców z Hamasu

Przedstawiciele Iranu i Hezbollahu pomagali w szkoleniu zamachowców z Hamasu w Libanie i Syrii, zaś przygotowania do przeprowadzonego w zeszły weekend ataku na Izrael trwały ponad rok - podał dziennik „New York Times”, powołując się na związane z Iranem źródła wtajemniczone w operację. Mimo to USA i Izrael utrzymują, że nie posiadają dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Teheranu

Według rozmówców „NYT” - trzech Irańczyków związanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, Irańczyka powiązanego z przywództwem reżimu oraz Syryjczyka związanego z Hezbollahem - przygotowania do ataków rozpoczęły się ponad rok temu w wąskim gronie przywódców z Iranu, Hezbollahu i Hamasu. Szkolenia, m.in. z lotów na paralotni i brania zakładników miały odbywać się w Syrii i Libanie, zaś tajne centrum operacyjne miało mieścić się w Bejrucie.

Cytowane przez „NYT” źródła mówią też, że przywódca libańskiego Hezbollahu Hasan Nasrallah w marcu podczas telekonferencji ze strategami ze wszystkich wspieranych przez Iran bojówek oznajmił im, że mają się przygotować na wojnę z Izraelem, która wyznaczyłaby „nową erę”.

Z kolei we wrześniu przedstawiciele izraelskich służb mieli poinformować „NYT”, że otrzymali informacje wskazujące, że najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, rozkazał rozpoczęcie „szerokiej kampanii przeciwko Izraelowi”, zakładającej ataki przeciwko obywatelom tego państwa za granicą, akcje sabotażu wewnątrz Izraela i przemytu broni do Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, by doprowadzić do wybuchu wojny.

Doniesienia „NYT” pokrywają się w znacznej mierze z tym, co wcześniej pisał „Wall Street Journal”, również opierając się na rozmowach ze źródłami powiązanymi z Iranem i Hezbollahem.

Mimo to, jak zaznacza dziennik, istnieją sprzeczne doniesienia, czy te działania były bezpośrednio powiązane z ostatnimi atakami Hamasu. Wbrew obawom USA i Izraela, Hezbollah dotąd nie otworzył drugiego frontu wojny z Izraelem i według „Washington Post” rząd amerykański ocenia takie ryzyko za niskie.

Jak podała wcześniej ta sama gazeta, opierając się na amerykańskich źródłach, wywiad USA miał informacje świadczące o tym, że wysocy rangą przedstawiciele irańskiego reżimu byli zaskoczeni atakami Hamasu i zdawali się ich nie spodziewać. Amerykańscy i izraelscy oficjele twierdzą, że nie mają dowodów na bezpośrednie zaangażowanie Iranu w zamachy. Do odpowiedzialności nie przyznaje się też sam Teheran, mimo że Chamenei wyrażał radość z krwawej operacji palestyńskich terrorystów.

