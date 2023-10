Tam mogło być życie! Planeta pełna rzek

Nowa analiza danych z marsjańskiego robota Curiosity wskazuje, że planeta była kiedyś pełna rzek. Mogły one stanowić doskonałe środowisko dla rozwoju życia.

Planetolodzy z Pennsylvania State University (USA), posługując się danymi z łazika Curiosity przeprowadzili symulację erozji powierzchni Marsa i dokonali zaskakującego odkrycia.

Otóż stwierdzili, że część marsjańskich kraterów to najprawdopodobniej pozostałości po dawnych rzekach.

Znajdujemy dowody na to, że Mars był prawdopodobnie planetą rzek – mówi prof. Benjamin Cardenas, główny autor publikacji, która ukazała się w periodyku „Geophysical Research Letters”.

Ślady tego widzimy na całej planecie – dodaje.

Analizę przeprowadził system komputerowy, który dane z Marsa odniósł do analiz odkładających się miliony lat osadów na dnie Zatoki Meksykańskiej.

Możemy zdobyć potężną ilość wiedzy o Marsie dzięki lepszemu zrozumieniu, jak te rzeczne osady mogą być interpretowane stratygraficznie. Dzisiejsze skały to warstwy osadów, które odkładały się przez długi czas. Przedstawiona analiza to nie pojedyncza klatka z historii Marsa, ale zapis jego ewolucji. To, co dzisiaj na Marsie widzimy, to pozostałości po aktywnej geologicznie historii, a nie zamrożony w czasie krajobraz – podkreśla prof. Cardenas.