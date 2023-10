Sprzedaż leków w internecie pod wzmocnionym nadzorem

Lek nabyty z nielegalnego źródła może być lekiem sfałszowanym, a jego zażycie grozi poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia - podkreśla Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF), który we współpracy z Allegro rozpoczął akcję edukacyjną skierowaną do właścicieli sprzedażowych platform internetowych i do pacjentów.

To pierwszy krok do zwiększenia nadzoru nad sprzedażą leków w internecie. Coraz częściej i chętniej robimy różnego rodzaju zakupy w sieci. Naturalnie, chcemy mieć też możliwość zaopatrywania się w legalnie sprzedawane przez internet leki. Jako konsumenci musimy mieć jednak świadomość, że sprzedaż produktów leczniczych w internecie jest dozwolona tylko i wyłącznie w przypadku apteki internetowej lub punktu aptecznego, które spełnią określone wymagania – tłumaczy Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa Krajewska.

GIF zwraca uwagę, że warunkiem sprzedaży leków przez apteki internetowe jest prowadzenie przez nią działalności stacjonarnej. Pacjent pozna je po charakterystycznym białym krzyżyku na zielonym tle. Jest to wspólne logo, którym opatrzone są wszystkie legalnie funkcjonujące apteki internetowe na terenie Unii Europejskiej. Lek nabyty z nielegalnego źródła może być lekiem sfałszowanym. Jego zażycie grozi poważnymi konsekwencjami dla naszego zdrowia. Duża odpowiedzialność spoczywa więc także na platformach oferujących produkty lecznicze - zwraca uwagę GIF.

Mechanizm aktywnego zapobiegania wystawianiu ofert sprzedaży leków wprowadziło na swojej platformie Allegro. Narzędzie to na bieżąco analizuje bazę ofert i w przypadku wykrycia produktu znajdującego się w Rejestrze Produktów Leczniczych automatycznie blokuje wprowadzenie go do sprzedaży lub zdejmuje ofertę z platformy.

W okresie od 1 stycznia do 27 września br. mechanizmy bezpieczeństwa Allegro zablokowały ponad 88 tysięcy prób wystawienia na platformie produktów leczniczych. Te mechanizmy są cały czas rozbudowywane i ulepszane na podstawie baz udostępnianych przez GIF oraz danych z ofert eliminowanych z platformy.

