To był od ponad roku najlepszy tydzień dla amerykańskich giełd

Piątkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację solidnych wzrostów. Dla amerykańskich giełd był to najlepszy tydzień od października 2022 roku. W centrum uwagi inwestorów była środowa decyzja Fed w sprawie stóp proc., najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki oraz wyniki kwartalne spółek.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zwyżkował o 0,66 proc. i wyniósł 34.061,32 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,94 proc. i wyniósł 4.358,34 pkt. Indeks po raz pierwszy od czerwca zanotował pięć wzrostowych dni z rzędu.

Nasdaq Composite zyskał 1,38 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.478,28 pkt.

W skali tygodnia Dow zyskał ponad 5 proc., S&P 500 poszedł w tym tygodniu w górę o ponad 6 proc., podobnej skali wzrost zanotował też Nasdaq. Poprawa nastrojów inwestorów to efekt oczekiwań, że Fed jest już blisko zakończenia cyklu podwyżek stóp proc.

Rynki oceniają najnowsze dane z rynku pracy USA.

Liczba nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych wzrosła w październiku o 150 tys. Oczekiwano zwyżki o 180 tys. Miesiąc wcześniej wzrost wyniósł 297 tys., po korekcie z 336 tys.

Stopa bezrobocia w USA wyniosła 3,9 proc., oczekiwano 3,8 proc. wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły o 4,1 proc. rdr, a mdm o 0,2 proc. vs. konsensus 4 proc. i 0,3 proc.

W środę Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. Fed podał w komunikacie, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro.

„Rynki odbierają drugą pauzę z rzędu banku centralnego USA jako wyraźną wskazówkę, że Fed nie będzie już podwyższać stóp, a rentowności obligacji sugerują, że pierwsza obniżka stóp nastąpi w połowie 2024 r. Myślę jednak, że powinniśmy zachować ostrożność. Fed nie zobowiązał się wyraźnie do określonego kierunku działań, a już na pewno nie do obniżki stóp procentowych w ciągu ośmiu miesięcy. Inflacja jest daleka od pokonania. Chociaż nie jest to już podstawowy scenariusz, nie jest i nie powinno być całkowicie nie do pomyślenia, że Fed ponownie podniesie stopy procentowe, umożliwiając odbicie rentowności obligacji krótkoterminowych” – powiedział George Lagarias, główny ekonomista w Mazars Wealth Management.

„Należy zwracać uwagę na wyniki spółek, ponieważ są one czynnikiem zapewniającym odpowiednie warunki gospodarcze do cięć stóp przez Fed. Ten sezon wyników ujawnia pęknięcia w gospodarce, ponieważ obserwujemy, że coraz więcej firm nie spełnia oczekiwań. Może to wskazywać na spowolnienie, jakiego Fed potrzebuje, aby kontrolować otoczenie makro” – napisał w raporcie Lewis Grant, starszy menedżer portfela światowych akcji w Federated Hermes.