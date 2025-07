Fala rekordów na Wall Street

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się po raz kolejny w ostatnich dniach wzrostami, a S&P 500 i Nasdaq również o raz kolejny w ustanowiły nowe historyczne rekordy. Analitycy wskazują, że hossa na giełdach trwa, a wspierają ją korzystne czynniki fundamentalne.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,47 proc. i wyniósł 44.901,92 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,40 proc. i wyniósł 6.388,64 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,24 proc. do 21.108,32 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 0,41 proc. do 2.261,47 pkt.

Indeks VIX spada o 2,86 proc., do 14,95 pkt.

W skali całego tygodnia indeksy zyskały

Wszystkie trzy główne indeksy amerykańskich giełd zakończyły tydzień na plusach. Dow Jones zyskał 1,3 proc., Nasdaq wzrósł o 1 proc., a S&P 500 zwyżkował w skali tygodnia o 1,5 proc.

Piątek był trzynastym rekordowym zamknięciem indeksu S&P 500 w 2025 roku, z czego pięć rekordów odnotowano w tym tygodniu, kiedy indeks po raz pierwszy przekroczył 6300 punktów. Tymczasem Nasdaq odnotował w tym tygodniu cztery rekordowe zamknięcia, przekraczając w środę próg 21.000 punktów .

Indeks S&P500 wzrósł od lokalnego dołka z 8 kwietnia już o 28 proc.

„__Hossa trwa, wspierana w dużej mierze przez korzystne czynniki fundamentalne_” – powiedział Terry Sandven, główny strateg ds. akcji w US Bank Wealth Management, w rozmowie z CNBC.

„Inflacja jest stabilna, stopy procentowe utrzymują się w pewnym przedziale, a zyski rosną, co stwarza korzystne warunki do dalszego wzrostu cen akcji. Nadal oczekujemy, że w tym sezonie wyników finansowych utrzyma się tendencja do ryzyka” - dodał.

Bardzo dobre wyniki spółek

Prognozy sprzedaży na III kw. przebiły oczekiwania rynku, natomiast niektóre miary zysku za II kw. były poniżej konsensusu. Do końca czwartkowej sesji akcje Intela były, licząc od początku roku, na 13-proc. plusie.

Na Wall Street w kolejnym tygodniu przypada kumulacja raportów spółek za II kw. Wyniki przedstawią firmy o łącznej kapitalizacji 38 proc. całego indeksu S&P500, dwa razy więcej niż w bieżącym tygodniu.

Wśród nich znajdują się spółki z „Wspaniałej Siódemki”, takie jak Meta Platforms i Apple.

Do tej pory spośród 169 spółek, które zaraportowały, 82 proc. przebiło konsensus i jest to na razie najlepszy wynik od II kw. 2021 r.

Wśród spółek z indeksu, które podały wyniki za II kw., wzrost zysków wyniósł średnio 4,5 proc. rdr, podczas gdy konsensus sprzed sezonu wynosił 2,8 proc.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Uwaga rynków przenosi się na posiedzenie Fed w przyszłym tygodniu, na którym oczekiwana jest stabilizacja stóp w przedziale 4,25-4,50 proc. Posiedzenie interpretowane będzie w kontekście nieustających nacisków ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa na prezesa Fed Jerome’a Powella na obniżenie kosztu pieniądza.

Rynek w pełni wycenia kolejną obniżkę stóp w USA o 25 pb. dopiero na październik, a kolejną na styczeń 2026 r.

W czwartek, po raz pierwszy od prawie dwóch dekad, prezydent USA złożył oficjalną wizytę w banku centralnym. Trump i Powell publicznie spierali się podczas niej o koszty renowacji siedziby Fed, które wg prezydenta USA są za wysokie. Trump po spotkaniu stwierdził, że zwolnienie Powella ze stanowiska, o czym publicznie wcześniej wspominał, nie będzie konieczne.

Umowa handlowa z Unią Europejską w centrum uwagi

Rynek śledzi negocjacje ws. umowy handlowej między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi - w kolejny piątek 1 sierpnia mija termin wprowadzenia przez USA 30-proc. ceł na import z UE, jeżeli między stronami nie dojdzie do porozumienia.

Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek po południu, że szanse na „deal” wynoszą 50 proc. Dodał jednocześnie, że pespektywy osiągnięcia porozumienia są „dosyć dobre”. W kwietniu USA nałożyły 25-proc. cła na europejski przemysł samochodowy i 50-proc. na unijną stal i aluminium.

Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami dyplomatów, UE i USA są coraz bliżej zawarcia umowy. Miałaby ona wprowadzić jednolitą stawkę 15 proc. na import towarów z UE do USA, na wzór porozumienia między Waszyngtonem a Tokio.

W czwartek amerykański minister handlu Howard Lutnick zapewniał, że UE bardzo chce zawrzeć porozumienie i stwierdził, że USA naciskają m.in. na lepsze traktowanie amerykańskich gigantów technologicznych oraz rezygnację z podatków cyfrowych, które wprowadziły niektóre państwa członkowskie.

Z kolei Komisja Europejska poinformowała w czwartek, że osiągnięcie porozumienia handlowego z USA jest w zasięgu ręki.

Zamówienia na dobra trwałe w USA w czerwcu spadły o 9,3 proc. proc. mdm wobec konsensusu spadku o 10,7 proc. i wzroście o 16,4 proc. miesiąc wcześniej - poinformował Departament Handlu w II wyliczeniu.

Zamówienia na dobra trwałe z wyłączeniem środków transportu w ujęciu miesięcznym zanotowały wzrost o 0,2 proc. wobec 0,5 proc. miesiąc wcześniej. Tu rynek szacował o 0,1 proc. mdm.

Spółki, które budzą zainteresowanie

Blisko 9 proc. straciły w piątek walory Intela. Producent ogłosił zwolnienie 15 proc. załogi oraz rezygnację z budowy kilku fabryk na świecie, w tym w Polsce, oraz bardziej konserwatywne podejście do nowej filozofii działania spółki opartej na podwykonawstwie.

Akcje producenta samochodów elektrycznych Tesla wzrosły o ponad 4 proc. po tym, jak Business Insider poinformował, że usługa robotaxi Tesli zadebiutuje w San Francisco już w ten weekend. Licząc od początku tygodnia akcje Tesli spadły o prawie 3 proc.

Akcje operatora kablowego Charter Communications spadły o prawie 17 proc., notując swój najgorszy dzień w historii, po rozczarowujących wynikach. Charter Communications stracił w drugim kwartale 117.000 abonentów internetu szerokopasmowego i 80.000 abonentów usług wideo. Ta informacja wpłynęła również negatywnie na akcje innych operatorów kablowych. Comcast stracił prawie 5 proc., Altice około 9 proc., a EchoStar około 2 proc.

Akcje właściciela telewizji CBS wzrosły o ponad 1 proc. po tym, jak Federalna Komisja Łączności w czwartek zatwierdziła fuzję Paramount i Skydance Media o wartości 8 mld USD.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zniżkują o 1,51 proc. do 65,03 USD za baryłkę, a wrześniowe futures na Brent spadają o 1,23 proc. do 68,33 USD/b.

PAP, sek

