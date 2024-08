Na Wall Street hossa w najlepsze

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się dużymi wzrostami głównych indeksów, a S&P 500 zanotował już szósty zwyżkowy dzień z rzędu. Inwestorów ucieszyły najnowsze dane z amerykańskiej gospodarki, które oddaliły obawy przed recesją.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,39 proc., do 40.563,06 pkt.

S&P 500 wzrósł na koniec dnia o 1,61 proc. i wyniósł 5.543,22 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 2,34 proc. i jest na poziomie 17.594,50 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 rośnie o 2,44 proc. do 2.135,17 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX spada o 6 proc., do 15,22 pkt.

Na parkiecie „byki” na paradzie

„Ostatnie odbicie apetytu na ryzyko nastąpiło zaskakująco szybko, dlatego zachowałbym ostrożność wobec niego” – powiedział Jan von Gerich, główny analityk rynkowy Nordei.

„Byki są na paradzie. Pomimo faktu, że w zeszłym tygodniu nigdy nie uzyskaliśmy szerokiego wyprzedania na dołkach, trudno jest odrzucić siłę i musimy szanować akcję cenową, a także mocne dane gospodarcze z dzisiejszego ranka” – dodał główny specjalista od analizy technicznej rynku Jonathan Krinsky.

Chociaż analityk nie spodziewa się, że rynek ponownie przetestuje minima z zeszłego tygodnia, to zauważył, że przed nim pewna konsolidacja, zanim S&P 500 będzie mógł ponownie przetestować powrót do maksimów.

„Nigdy nie chcemy obrócić się o 180 stopni w jednym momencie” – powiedział Krinsky.

„Oczywiście rynek jest silniejszy niż myśleliśmy, więc na razie będziemy to szanować, ale wiele spółek nie jest teraz w odpowiednim momencie do kupna. Jeśli w nadchodzących dniach dojdzie do konsolidacji, prawdopodobnie będzie dużo czasu na ponowne zaangażowanie się w dłuższej perspektywie” - dodał.

Najmocniej wzrosły akcje Walmart

Ze spółek mocno, bo ponad 6 proc., rosły podczas czwartkowej sesji akcje Walmart. Skorygowany zysk na akcję jednego z największych przedsiębiorstw w branży detalicznej USA wyniósł w II kwartale 67 centów. Rynek oczekiwał 64 centów. Przychody wyniosły 169,30 mld USD vs konsensus 168,52 mld USD.

Akcje Alibaby zyskały 0,01 proc. po tym, jak wyniki finansowe spółki nie spełniły oczekiwań analityków.

Cisco Systems wzrósł prawie 7 proc. po tym, jak w spółka zaprognozowała lepsze niż oczekiwano przychody w pierwszym kwartale roku finansowego i poinformowało o zwolnieniu 7 proc. globalnej siły roboczej.

Nike zwyżkował ponad 5 proc. po tym, jak w mediach miliarder William Ackman ujawnił, że pozyskał nowe udziały w firmie branży odzieży sportowej w drugim kwartale.

Akcje Ulta Beauty wzrosły o 11 proc. po tym, jak Berkshire Hathaway Warrena Buffetta poinformowało o pozyskaniu nowych udziałów w firmie kosmetycznej.

Scenariusz wrześniowej obniżki stóp w USA

Według narzędzia FedWatch firmy CME inwestorzy obecnie oceniają, że prawdopodobieństwo obniżki stóp procentowych przez Fed o 25 punktów bazowych we wrześniu wynosi 64,5 proc., podczas gdy przed opublikowaniem danych o inflacji prawdopodobieństwo obniżki o 25 lub 50 punktów bazowych było wyrównane.

Prezes Rezerwy Federalnej w Atlancie Raphael Bostic powiedział w wywiadzie dla „Financial Times”, że jest otwarty na obniżkę stóp procentowych we wrześniu, dodając, że amerykański bank centralny nie może sobie pozwolić na spóźnienie się ze złagodzeniem polityki pieniężnej.

Inwestorzy otrzymali w czwartek sporą porcję najnowszych danych z amerykańskiej gospodarki.

Zagrożenie recesją oddalone?

„Oceniamy, że obawy dotyczące recesji w USA są przesadzone i podchodzimy do nich z ostrożnym optymizmem” - powiedział Ulrich Urbahn, szef strategii i badań multi-asset w Berenberg.

„Dzisiejsze solidne dane o sprzedaży detalicznej i bezrobotnych przypominają, że niebo nie spada na amerykańską gospodarkę. Tak, dynamika gospodarcza osłabła, ale nie wydaje się, abyśmy zmierzali w kierunku recesji w najbliższym czasie” – napisała główna ekonomistka Wolfe Research, Stephanie Roth.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 227 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 236 tys. wobec 234 tys. poprzednio, po korekcie z 236 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 1,864 mln w tygodniu, który skończył się 3 sierpnia. Analitycy oczekiwali 1,88 mln wobec zanotowanych poprzednio 1,871 mln, po korekcie z 1,875 mln.

Sprzedaż detaliczna w USA w lipcu wzrosła o 1 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 0,4 proc. Sprzedaż detaliczna z wykluczeniem sprzedaży aut wzrosła o 0,4 proc., oczekiwano wzrostu o 0,1 proc.

Indeks nastrojów wśród amerykańskich firm budowlanych, przygotowany przez National Association of Home Builders (NAHB), spadł w sierpniu do 39 pkt. z 42 pkt. w poprzednim miesiącu. Rynek oczekiwał indeksu na poziomie 43 pkt.

Produkcja przemysłowa w USA w lipcu spadła o 0,6 proc. mdm. Oczekiwano, że produkcja spadnie o 0,3 proc. mdm wobec +0,3 proc. miesiąc wcześniej, po rewizji z -0,3 proc.

Przetwórstwo przemysłowe spadło o 0,3 proc. mdm. Prognozowano, że przetwórstwo spadnie o 0,2 proc. mdm, wobec +0,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +0,4 proc.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych amerykańskich firm wyniosło 77,8 proc. vs konsensus 78,5 proc. i wobec 78,4 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z 78,8 proc.

Indeks aktywności wytwórczej w stanie Nowy Jork (Empire Manufacturing) w sierpniu wzrósł do -4,7 pkt. z -6,6 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się, że indeks wyniesie -5,9 pkt.

Indeks aktywności wytwórczej Philadelphia Fed w sierpniu spadł do -7 pkt. z +13,9 pkt. miesiąc wcześniej. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie +5,4 pkt.

Mocno drożeje ropa

Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień zwyżkują o 1,29 proc. do 77,97 USD za baryłkę, a sierpniowe futures na Brent rosną o 1,43 proc. do 80,90 USD/b.

