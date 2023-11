Ropa drożeje! Arabia Saudyjska i Rosja potwierdziły

W poniedziałek ok. godz. 8 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie wzrosły o 0,62 proc., do 85,42 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły o 0,73 proc., do 81,10 dol.

W piątek na zamknięciu baryłka ropy Brent kosztowała 84,89 dol., a amerykańskiej WTI 80,51 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dol., a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Niższe wydobycie do końca roku

Arabia Saudyjska i Rosja ogłosiły w niedzielę, że będą ograniczać produkcję ropy naftowej, aby zachować stabilność cen surowca, podaje Reuters.

CZYTAJ TAKŻE: Stopy procentowe w dół. Ekspert nie ma wątpliwości

CZYTAJ TAKŻE: Okręt Ohio płynie na południe. Ma głowice nuklearne