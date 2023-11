Miedziowy gigant nadal stawia na mały atom

KGHM „Polska Miedź” podtrzymuje plan budowy małych reaktorów atomowych, choć jego główny partner – firma NuScale Power - zrezygnował z pierwszego tego typu projektu w USA. Z naszych informacji wynika, że polski potentat prowadzi negocjacje w sprawie współpracy z innymi dostawcami technologii SMR.

Firma NuScale Power poinformowała o wycofaniu się z budowy 6 małych reaktorów modułowych stanie Utah w USA. Problemem okazały się koszty, które w stosunku do pierwotnych analiz wzrosły o ponad 50 procent. Ale nie będzie to mieć wpływu na plany inwestycyjne KGHM „Polska Miedź”. Jak dowiedzieliśmy się, wkrótce spółka może zaprosić do współpracy inne firmy, zainteresowane dostawą małych reaktorów. Tym bardziej, że posiada już zarówno decyzję zasadniczą w sprawie takiego projektu oraz wybrała lokalizację. Dla KGHM niezwykle istotne znaczenie mają inwestycje umożliwiające pozyskiwanie energii ze źródeł niskoemisyjnych, a takim ma być tzw. mała energetyka jądrowa. Miedziowy potentat w swojej strategii planuje obniżenie emisji CO2, co wpisuje się także w unijną politykę klimatyczną. I zamierzał we współpracy z NuScale wybudować modularną elektrownię jądrowej o mocy 462 MW składającą się z 6 modułów, każdy o mocy 77 MW. Według naszych ustaleń, dla KGHM ogłoszona przez NuScale decyzja nie jest zaskoczeniem. Poza tym nie przesądza losu jej planowanych w Europie projektów. KGHM zawarł w lutym ubiegłego roku umowę z NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem SMR-ów.

Technologia SMR w Unii Europejskiej ma wielu zwolenników, z Komisją Europejską włącznie. Komisarz ds. energii Kadri Simson mówiła o tym we wtorek na Europejskim Forum Energii Jądrowej (ENEF) w Bratysławie. Zapewniała, że dopilnuje, „aby UE miała politykę w zakresie SMR, która jednoczy wszystkich i nie tworzy podziałów między różnymi technologiami niskoemisyjnymi”.

Także dziś pojawiła się informacja, że kilka krajów – Belgia, Włochy i Rumunia zawarły umowę o współpracy z koncernem Wesinghouse także w sprawie rozwoju technologii SMR. Jak podał portal Euractive, rumuńskie i belgijskie centra badań jądrowych RATEN i SCK CEN a także włoska firma nuklearna Ansaldo Nucleare oraz agencja badawczo-rozwojowa w zakresie inżynierii i energii ENEA wraz z amerykańską fi Westinghouse Electric Company zgodziły się na utworzenie konsorcjum mającego pracować nad rozwojem SMR z chłodzonymi ołowiem szybkich reaktorów, które będzie można skomercjalizować w Europie.

Agnieszka Łakoma

(Euractive)