NuScale wraca do atomowej gry. Co na to KGHM?

Przełomowa decyzja w sprawie małych reaktorów w USA – amerykańska Komisja Regulacji Jądrowych zatwierdziła firmie NuScale pierwszy ich projekt. NuScale to niedoszły partner polskiego giganta miedziowego KGHM, który był zainteresowany wdrażaniem tej technologii.

NuScale poinformował o decyzji amerykańskiego regulatora, otwierającej drogę do budowy pierwszego modułowego reaktora (ang. SMR) o mocy 77 MW. I teraz liczy, że nowy ulepszona jednostka będzie bardziej odpowiadała zapotrzebowaniu klientów. NuScale tym samym jest jedyną firmą technologiczną zainteresowaną SMR, która ma zatwierdzony projekt przez NRC. Z oficjalnego komunikatu wynika, że dzięki temu planuje wdrożenie już na koniec tej dekady. Cytowany przez amerykańskie media prezes Nu Scale John Hopkins przekonuje, że „to historyczny moment nie tylko dla NuScale, ale dla całej branży” i zapewnia, że NuScale ze swoim partnerem ENTRA1 „zbliża się do spełnienia wymagań użytkowników czystej energii”. Dodał, że amerykański regulator nie tylko w USA ale i na arenie międzynarodowej „uznawany i szanowany za swoje rygorystyczne standardy bezpieczeństwa”. - Zatem zatwierdzenie jest kluczowym krokiem w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest dostarczanie czystej, niezawodnej i, co najważniejsze, bezpiecznej energii odbiorcom i konsumentom – dodał.

Technologia SMR jest perspektywiczna

Przypomnijmy, że technologia SMR, choć jest w fazie rozwoju, to w kontekście rosnącego zapotrzebowania na energię przez choćby centra danych - w opinii wielu ekspertów – ma szanse na szybki rozwój i zastosowanie. Tym bardziej, że może dostarczać czystą energię, a więc zadowoli także najzagorzalszych zwolenników polityki ratowania klimatu.

W Europie wiele firm jest zainteresowanych SMR-ami, a także w naszym kraju. PKN Orlen przygotowuje się do wdrożenia pierwszych projektów we współpracy z amerykańskim GE Hitachi, chodzi jednak o większe jednostki typu BWRX 300 (o mocy 300 MW). Natomiast w 2022 r. KGHM Polska Miedź oraz operator energetyczny E.ON również rozważały zastosowanie technologii SMR. Miedziowy potentat nawet zawarł wstępną umowę o współpracy właśnie z NuScale i nawet otrzymał zgodę (tzw. decyzję zasadniczą) w sprawie budowy modułowej elektrowni o łącznej mocy 462 MW, ale gdy ta amerykański partner zaczął mieć problemy na przełomie 2023 i 2024 roku, współprace praktycznie zawieszono. Zaś władze KGHM jednoznacznie uznały projekt za nieopłacalny. Być może teraz jest szansa, by firmy do współpracy powróciły.

Agnieszka Łakoma

