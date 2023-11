P. Kukiz mówi o tym kogo poprze w Sejmie mimo zastrzeżeń

Zagłosuję za utrzymaniem tego rządu, za utrzymaniem opcji prawicowej i opcji patriotycznej. Mimo wszelkich moich zastrzeżeń dotyczących tego, co się działo w różnych instytucjach i spółkach skarbu państwa; tego nepotyzmu, pychy, bufonady i arogancji - powiedział w poniedziałek w radiu RMF FM lider Kukiz’15 Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz potwierdził, że nie będzie członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości, ale planuje założyć niezależne koło sejmowe.

Pytany, czy będzie głosował za kandydaturą Szymona Hołowni (Poslka2050), na marszałka Sejmu odpowiedział:

Kukiz dodał, że musi zapoznać się ze wszystkimi kandydatami.

Kukiz zapowiedział, że poprze też rząd Mateusza Morawieckiego.

Jednocześnie podkreślił, że nie jest członkiem klubu PiS.

Według niego, PiS przegrało wybory „ze względu na pychę, butę, pewność siebie”.

W 2019 r. PiS robił wszystko, by na amen zdemontować Kukiz’15, gdzie dominował światopogląd prawicowo-liberalny, podobny do tego reprezentowanego przez PiS. To był też wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji, to składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Błędy można wymieniać w nieskończoność – powiedział poseł.