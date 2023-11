Kajetanowicz triumfował w WRC2 Challenger

Brytyjczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris Rally1) wygrał Rajd Japonii, ostatnią rundę mistrzostw świata i zdobył tytuł wicemistrza globu. W WRC2 Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia RS Rally2) był trzeci i triumfował w kategorii WRC2 Challenger.

Drugie miejsce ze stratą 1.17,7 zajął ośmiokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris Rally1), a trzeci ze stratą 1.46,5 był Fin Kalle Rovanpera (Toyota Yaris Rally1), który już wcześniej zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza świata.

Sukces Teamu Toyoty

Team Toyoty zanotował największy sukces w sezonie, kierowcy tej ekipy zajęli całe podium, do tego na piątej pozycji uplasował się czwarty zawodnik tego zespołu Japończyk Takamoto Katsuta.

Słabiej niż się można było spodziewać pojechał zespół Hyundaia. Po kraksach wycofali się Belg Thierry Neuville i Hiszpan Dani Sordo, na mecie na czwartej pozycji ze stratą 2.50,3 zameldował się tylko Fin Esapekka Lappi.

W Japonii Kajetanowicz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem walczyli o tytuł w kategorii WRC2 Challenger, utworzonej dla prywatnych teamów. Trzykrotny mistrz Europy ostatecznie zwyciężył pokonując Rosjanina Nikołaja Griazina i Fina Samiego Pajari (obaj Skoda Fabia RS Rally2).

W tym roku Kajetanowicz w WRC2 Challenger wygrał rajdy w Meksyku, na Sardynii i Safari. Drugie miejsce zajął w Grecji i Japonii, a Rajd Europy Centralnej zakończył na trzeciej pozycji. Tylko w Chile z powodu awarii nie dotarł do mety.

Spełnione marzenie

W klasyfikacji generalnej WRC2, w której rywalizują zawodnicy także z teamów fabrycznych, triumfował w sezonie 2023 Norweg Andreas Mikkelsen (Skoda Fabia RS Rally2). Kajetanowicz został sklasyfikowany na czwartej pozycji.

To niesamowite uczucie, zostajemy mistrzami świata. Oczywiście marzyłem o tym od dłuższego czasu i ciężko na to pracowałem, ale nie sam. Dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi Orlen Rally Team, dziękuję moim sponsorom, fanom, moim trenerom. Mnóstwo ludzi przyczyniło się do tego, że jestem tutaj w tej chwili i stoję jako mistrz świata. Oczywiście niewiele to zmienia w moim życiu, nadal, mam nadzieję, będę tym samym gościem, którym byłem już po zdobyciu czterech tytułów mistrza Polski i trzech tytułów mistrza Europy, ale brakowało tytułu mistrza świata. Teraz jest. To jest sukces nas wszystkich, to niesamowite uczucie – jesteśmy mistrzami świata - powiedział Kajetanowicz na mecie.

Czekałem na to bardzo długo. Dzisiaj z Maćkiem i zespołem ORLEN Rally Team wygrywamy Rajdowe Mistrzostwa Świata w WRC2 Challenger. Dziękuję mojej rodzinie, partnerom, Wam, drodzy kibice - i wszystkim, którzy w tej długiej drodze dołożyli swój trud. Tak bardzo się cieszę! - napisał na Facebooku Kajetan Kajetanowicz.

