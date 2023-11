Transport toksycznych odpadów. Prosto z Niemiec do Polski

Odpady z Niemiec w latach 2015-2018 trafiały do Polski, a do teraz nikt ich nie odebrał. Skala naruszeń znacznie wzrosła, a obecny rząd zapowiedział, że jeszcze dzisiaj skarga trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w sprawie porzuconych w Polsce odpadów - wynika z poniedziałkowego wpisu minister klimatu i środowiska Anny Moskwy na platformie X (d. Twitter). Dodała, że skarga jeszcze w poniedziałek ma zostać wysłana do Trybunału.**

Prawie 1000 stron dokumentów

Wspólnie z Szymonem Szynkowskim vel Sęk (minister ds. Unii Europejskiej) przygotowaliśmy kompletną skargę do TSUE na Niemcy w temacie odpadów. To prawie tysiąc stron dokumentów i twardych dowodów - przekazała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w poniedziałek w mediach społecznościowych.

Dodała, że „jeszcze dzisiaj (w poniedziałek) skarga będzie wysłana do Trybunału”.

PE przyznała Polsce rację

Pod koniec września br. przed Komisją Europejską odbyło się wysłuchanie w związku ze skargą Polski na Niemcy ws. nielegalnego składowania odpadów w kilku lokalizacjach na terytorium naszego kraju. W połowie października minister Moskwa poinformowała, że Komisja przyznała Polsce rację w sporze z Niemcami i wydała uzasadnioną opinię w tej sprawie. KE wskazała, że Republika Federalna Niemiec uchybiła obowiązkowi polegającemu na odbiorze w terminie 30 dni nielegalnie przemieszczonych do Polski odpadów z lokalizacji Tuplice oraz w pewnym zakresie nie odbierając odpadów z innej lokalizacji - Stary Jawor.

Polska miejscem odpadów Niemiec

Resort informował, że na składowisku w Tuplicach znajduje się 20 tys. ton odpadów pochodzących z Niemiec, a w Starym Jaworze ponad 1,1 tys. ton.

Skarga na Niemcy do Komisji Europejskiej ws. porzuconych odpadów została złożona przez Polskę w lipcu br. Ministerstwo informowało, że chodzi w sumie o 35 tys. ton odpadów, które trafiły do kraju w latach 2015-2018 do województw: lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Informowano m.in., że w Gliwicach zalega 1 tys. 300 ton odpadów, w Babinie – 450 ton, w Sarbii – 8 tys. 700 ton, w Sobolewie – 3 tys. 360 ton, w Starym Jaworze – 1 tys. 156 ton, a w Tuplicach – 20 tys. ton odpadów, które pochodzą z Niemiec.

pap, jb