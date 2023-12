Zabraniali sprzedaży przez internet. Zajął się nimi UOKiK

Firma Scott Sportech Polska, która jest wyłącznym dystrybutorem rowerów marki Scott, zabraniała dealerom, sprzedającym rowery tej marki, na handel online. W efekcie takich działań postępowanie przeciwko tej firmie wszczął Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a zarzutem stało się ograniczanie konkurencji poprzez podział rynku sprzedaży wspomnianych rowerów.

Rowery marki Scott są dystrybuowane przez ok. 90 – jak podaje UOKiK – niezależnych dealerów na terenie Polski. Spółka, która jest wyłącznym dystrybutorem tych rowerów, zabraniała ich sprzedaży przez internet. Zakaz ten dotyczył także takich platform jak Allegro czy OLX. Rowery te były w ofercie na stronach sprzedawców, jednak kiedy konsument chciał kupić wspomniany rower, musiał udać się do najbliższego sklepu stacjonarnego. Działanie takie, jak uznał Urząd, jest ograniczeniem konkurencji pomiędzy dealerami, bowiem zawężał ich możliwości jedynie do „wąskiego obszaru lub nawet całkowicie ją likwidować”, jeśli na danym terenie był tylko jeden sprzedawca tych rowerów.

„Skutkiem zakazu sprzedaży przez internet mógł być podział rynku. Dystrybutorzy nie musieli rywalizować o klientów z konkurentami na terenie całego kraju, lecz jedynie z tymi blisko siedziby własnego sklepu. Jednocześnie konieczność pokonywania dużych odległości, żeby kupić sprzęt w sklepie stacjonarnym, mogła zniechęcać konsumentów do zakupu najlepszych dla siebie i tańszych rowerów” – mówi Tomasz Chróstny. prezes UOKiK.

Po przeszukaniu w siedzibie firmy, UOKiK wskazał, że wspomniana spółka, monitorowała przestrzeganie przez dystrybutorów ustaleń, a nawet interweniowała, jeśli próbowali oni sprzedawać rowery online. Spółce grozi kara do 10 proc. wysokości rocznych obrotów.

Nie jest to – jak przypomina Urząd – jedyny taki przypadek zakazu sprzedaży rowerów przez internet. W 2023 r. UOKiK nałożył karę, w wysokości 2,5 mln zł, na spółkę Merida Polska. Spółka ta przez 6 lat zabraniała sprzedaży online rowerów marki Merida, których była wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Co w efekcie zostało uznane za podział rynku i ograniczenie konsumentom wyboru wyłącznie do najbliższych sklepów stacjonarnych. W efekcie, podobnie jak w opisanym przypadku, ograniczenie sprzedaży przez internet prowadziło do terytorialnego podziału rynku.

