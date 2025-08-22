Prezydent zrealizuje obietnicę ws. obniżki cen prądu!

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz poinformował w piątek, że w kancelarii prezydenta trwają prace nad projektem ustawy obniżającym ceny prądu w sposób trwały o 33 procent. Jak dodał, projekt ten zostanie przedstawiony w ciągu kilku tygodni.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek, że zawetował nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie oraz przewidywała zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 roku. Jednocześnie prezydent poinformował, że podpisał projekt inicjatywy ustawodawczej, dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej ustawy. Projekt ten trafił już do Sejmu.

Powstaje projekt ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej o 33 procent

Leśkiewicz został zapytany w piątek w Polskim Radiu 24 o weto do tzw. ustawy wiatrakowej w kontekście obietnic wyborczych prezydenta, dotyczących obniżenia cen energii elektrycznej o 33 procent.

Ta ustawa, która trafiła na biurko pana prezydenta dotyczyła mrożenia cen energii elektrycznej do końca tego roku. Pan prezydent złożył własny projekt ustawy mrożący ceny energii elektrycznej od 1 października do końca roku. To jest projekt ustawy, który jest „jeden do jednego” tym samym fragmentem ustawy wiatrakowej, która trafiła na biurko pana prezydenta, a którą to wczoraj pan prezydent zawetował. Bowiem na 98 stronach ustawy, tylko 2 (strony) dotyczyły mrożenia cen energii - powiedział rzecznik prezydenta.

Jak mówił, „prezydent zaproponował to samo rozwiązanie, które proponował polski rząd, żeby zamrozić ceny energii”.

Natomiast w tej chwili w kancelarii prezydenta trwają prace nad projektem ustawy obniżającej ceny energii elektrycznej o 33 procent. Mamy swoje wyliczenia i szacunki. W ciągu kilku tygodni pan prezydent, czy kancelaria prezydenta przedstawi projekt ustawy obniżający, w sposób trwały, ceny energii elektrycznej - poinformował Leśkiewicz.

Nawrocki w czwartek na briefingu prasowym zapowiedział, że „zgodnie ze swoją deklaracją w ciągu stu dni przygotujemy projekt ustawy i konkretne rozwiązania odnoszące się do cen energii elektrycznej, aby energia elektryczna w Polsce była niższa i aby Polacy odczuli spodziewaną ulgę„.

Rządowy trick powiązania ustawy wiatrakowej z mrożeniem cen prądu

Tzw. ustawa wiatrakowa, a właściwie nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zakładała liberalizację dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela miała znieść wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzić 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Oprócz przepisów dotyczących budowy turbin wiatrowych w ustawie znalazł się wprowadzony w trakcie prac sejmowych zapis przedłużający na IV kwartał 2025 r. zamrożenie ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł za MWh netto. Obecnie mrożenie obowiązuje do końca września.

