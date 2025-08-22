NBP uprzedza: możliwy wynik finansowy banku na dużym minusie

Obserwowane w bieżącym roku umocnienie złotego wobec walut obcych (w szczególności dolara amerykańskiego), może przyczynić się do odnotowania przez NBP ujemnego wyniku finansowego za rok 2025 – poinformował Narodowy Bank Polski w komunikacie.

NBP szacuje, że gdyby kursy walut obcych kształtowały się na poziomie z końca czerwca br. ujemny wynik banku może przekroczyć nawet 30 mld zł.

Oficjalne aktywa rezerwowe NBP niezagrożone

Umocnienie złotego nie oznacza zmiany wielkości zasobów oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, które na koniec lipca 2025 r. wynosiły ponad 255 mld USD, z czego wartość złota monetarnego stanowiła prawie 55 mld USD. Aprecjacja złotego skutkuje jednak spadkiem wartości aktywów rezerwowych w przeliczeniu na złote, co – zgodnie z zasadami rachunkowości Eurosystemu – pomniejsza na koniec roku wynik finansowy banku centralnego. Jednocześnie silny wzrost ceny złota w bieżącym roku powinien ograniczać wpływ ujemnej wyceny walut obcych na kapitał NBP - wskazuje NBP w komunkacie.

Należy podkreślić, że prognozowanie wyniku finansowego NBP obciążone jest dużą niepewnością i zależy od czynników, na które bank centralny nie ma bezpośredniego wpływu (np. kursy walut obcych, zagraniczne stopy procentowe) – zastrzega bank centralny.

Dzienne zmiany tych czynników wpływają na istotne wahania wyniku finansowego NBP – dodaje NBP w piątkowym komunikacie.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. Sek

