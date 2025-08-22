Podwyżki Domańskiego: wzrośnie podatek od wygranych!

Ministerstwo Finansów planuje od 1 stycznia podwyżkę stawki od wygranych do 15 proc. z 10 proc. obecnie - podano na stronie KPRM.

„W zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się: zmianę w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, polegającą na podwyższeniu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 10 proc. do 15 proc. wygranej lub nagrody”.

»» O serii podwyżek stawek podatkowych resortu finansów czytaj tutaj:

Podwyżki Domańskiego! Na pierwszy ogień akcyza na alkohol

Będzie podwyżka stawki CIT dla banków

PAP Biznes, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szach-mat prezydenta w sprawie mrożenia cen prądu!

Obajtek o wynikach Orlenu: nie mają się czym chwalić

»»Rosyjski dron przyleciał z Białorusi – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!