Podwyżki Domańskiego: wzrośnie podatek od wygranych!
Ministerstwo Finansów planuje od 1 stycznia podwyżkę stawki od wygranych do 15 proc. z 10 proc. obecnie - podano na stronie KPRM.
„W zakresie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych proponuje się: zmianę w art. 30 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, polegającą na podwyższeniu stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z 10 proc. do 15 proc. wygranej lub nagrody”.
»» O serii podwyżek stawek podatkowych resortu finansów czytaj tutaj:
Podwyżki Domańskiego! Na pierwszy ogień akcyza na alkohol
Będzie podwyżka stawki CIT dla banków
PAP Biznes, sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Szach-mat prezydenta w sprawie mrożenia cen prądu!
Obajtek o wynikach Orlenu: nie mają się czym chwalić
»»Rosyjski dron przyleciał z Białorusi – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.