To państwo obiecuje 30 lat bez podatków. Jest warunek

Arabia Saudyjska ogłosiła plan przyciągnięcia zagranicznych inwestorów. Każdej firmie oferuje zwolnienie z podatku CIT przez kolejne 30 lat. Trzeba spełnić tylko jeden warunek.

To Dubaj uchodził dotychczas za główny ośrodek przyciągający zachodnich inwestorów. To ma się jednak zmienić. Zgodnie z zapowiedziami władz, te firmy, których główna siedziba powstanie w Arabii Saudyjskiej nie będą płacić podatku dochodowego CIT.

Nowa tarcza podatkowa

Najnowsza propozycja Arabii Saudyjskiej to obniżenie CIT do zera dla firm, które przeniosą swoje siedziby do tego królestwa. To wyraźna reakcja na ruch Dubaju, który obniżył swoją stawkę CIT do 9 proc. od czerwca 2023 roku, stając się liderem pod względem konkurencyjności podatkowej w regionie.

Przeszkody w działaniu

Choć taka oferta wydaje się być kusząca, firmy borykają się z trudnościami w namówieniu pracowników do przeniesienia się do Arabii Saudyjskiej. Brak zachodnich szkół, ograniczone dostępne mieszkania czy restrykcyjne normy społeczne stawiają pytanie, czy ta ruchliwa kampania przyciągnie odpowiednią ilość inwestorów.

Liberalny Dubaj vs. islamska Arabia Saudyjska

Przepaść między liberalnym Dubajem a islamską Arabią Saudyjską wciąż będzie wyzwaniem. Różnice w prawie religijnym, społecznych normach czy prawach kobiet mogą odstraszyć potencjalnych emigrantów. Pod względem poszanowania praw człowieka, Arabia Saudyjska znajduje się w czołówce krajów o najniższym rankingu, co może wpłynąć na decyzję firm związanych z zasadami etycznymi.

Choć Arabia Saudyjska stawia na zwolnienia podatkowe, to przyciągnięcie zagranicznych przedsiębiorstw może wymagać szerszych reform społecznych, aby zyskać pełne zaufanie inwestorów.

