Wall Street. Mocne spadki po danych o inflacji

Piątkowa sesja na Wall Street zakończyła się mocnymi spadkami głównych indeksów po publikacji danych o inflacji. Dow Jones Industrial stracił ponad 700 pkt. Nie słabną obawy inwestorów związane z niepewnością dotyczącą ceł.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,69 proc., czyli o 715,8 pkt., do 41.583,90 pkt.

S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,97 proc. i wyniósł 5.580,94 pkt.

Nasdaq Composite zniżkował o 2,70 proc. do 17.322,99 pkt.

Indeks spółek o średniej kapitalizacji Russell 2000 traci 2,05 proc. i wynosi 2.023,27 pkt.

Wskaźnik zmienności VIX rośnie o 15,84 proc. do 21,65 pkt.

Dow Jones Industrial spadł w ciągu tygodnia o 1 proc., S&P 500 stracił 1,5 proc., a Nasdaq Composite o 2,6 proc.

Inwestorzy analizowali w piątek dane z USA, które pokazały wzrost inflacji i słabsze od oczekiwań wydatki Amerykanów.

Preferowana przez Fed miara inflacji, deflator Core PCE, bez cen żywności i energii, wyniósł 0,4 proc. mdm wobec +0,3 proc. mdm miesiąc wcześniej, podczas gdy oczekiwano +0,3 proc.

W ujęciu rok do roku wskaźnik ten wyniósł 2,8 proc. rdr vs 2,6 proc. miesiąc wcześniej i również przekroczył oczekiwania na poziomie 2,7 proc. rdr. Z kolei skorygowane o inflację wydatki konsumenckie wzrosły tylko o 0,1 proc. w lutym po spadku w styczniu.

Indeks sentymentu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w marcu spadł do 57,0 pkt. z 57,9 pkt. miesiąc wcześniej. Wstępnie szacowano 57,9 pkt.

Oczekiwana przez badanych w marcu inflacja w horyzoncie roku wyniosła 5,0 proc. wobec 4,9 proc. poprzednio, w długim terminie 4,1 proc. wobec 3,9 proc. poprzednio.

Scott Helfstein, szef strategii inwestycyjnej w Global X, ocenił, że dane o inflacji i wydatkach nie były aż takie złe i zwrócił uwagę na niepewność dotyczącą przyszłotygodniowych decyzji w sprawie ceł.

Według analityków, jeśli amerykańskie cła wzrosną drastycznie, może to skurczyć realny PKB USA w tym roku 0,8 punktu procentowego w tym roku.

„W rezultacie amerykańskie PKB może wzrosnąć w tym roku jedynie o 1,7 proc., co by oznaczało spadek wobec 2,8 proc. w 2024 r.” - ocenia Mark Zandi z Moody’s Analytics.

W komunikacie w środę prezydent USA Donald Trump przedstawił swój plan wprowadzenia 25-proc. ceł na importowane samochody i lekkie ciężarówki, które wejdą w życie 2 kwietnia, podczas gdy cła na części samochodowe mają zacząć obowiązywać od 3 maja. Prezydent USA zagroził też, że nałoży dodatkowe cła na import z UE i Kanady, jeśli uzna, że koordynują działania na szkodę jego kraju w odpowiedzi na rozpoczętą przez Waszyngton wojnę handlową.

Dziennik „Wall Street Journal” poinformował, że prezydent USA Donald Trump ostrzegł w rozmowie z szefami amerykańskich koncernów motoryzacyjnych, by ich firmy nie podnosiły cen po wejściu w życie ceł. Uprzedził, że taki ruch byłby niemile widziany przez Biały Dom.

W piątek premier Kanady Mark Carney poinformował Trumpa, że rząd Kanady wprowadzi cła odwetowe w związku z ogłoszeniem nowych amerykańskich ceł, które mają wejść w życie 2 kwietnia.

Niestabilna polityka handlowa Trumpa wywołała niepewność wśród inwestorów, którzy obawiają się, że nie tylko może zakłócić łańcuchy dostaw i ograniczyć inwestycje, ale także zwiększyć presję inflacyjną i zaszkodzić globalnemu wzrostowi gospodarczemu. Spadkami zareagowała m.in. branża motoryzacyjna.

„Nie spodziewam się, by zmienność na rynku się uspokoiła dopóki nie uzyskamy większej pewności co do polityki. Wielu z nas czeka na to, co wydarzy się w przyszłym tygodniu. Przewiduję, że ta zmienność pozostanie z nami na dłużej” - oceniła Lauren Goodwin, główna strateg rynkowa New York Life Investments.