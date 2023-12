5 mld KPO. "Tusk przykleja się do osiągnięć PiS"

Kolejny raz premier Donald Tusk przykleja się do osiągnięć PiS. Słyszeliśmy już o tym, że wymyślił 500 plus i 800 plus, teraz okazuje się, że przykleja się do wypłaty zaliczki z KPO w kwocie 5 mld euro - mówił PAP rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W piątek w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, po spotkaniu z premierem Tuskiem, ogłosiła, że KE jest gotowa do przekazania Polsce 5 mld euro w ramach prefinansowania, czyli w ramach zaliczki. Jak mówiła, pomoże to Polsce przeprowadzić prace dekarbonizacyjne i walczyć ze zmianami klimatu.

Sprawę skomentował w rozmowie z PAP rzecznik PiS.

Kolejny raz Tusk przykleja się do osiągnięć PiS. Słyszeliśmy już o tym, że wymyślił 500 plus i 800 plus, a teraz okazuje się, że przykleja się do wypłaty zaliczki z KPO w kwocie 5 mld euro, wynegocjowanej przez rząd PiS, co do której decyzja zapadła już 9 grudnia bieżącego roku - wskazał Bochenek. Tusk w sprawie KPO kompletnie nic nowego nie zrobił, poza stwarzaniem pozorów - ocenił polityk PiS.

Zdaniem Bochenka, „obiecanki Tuska o odblokowaniu środków unijnych, kolejny raz okazały się tylko wyborczą przenośnią”.

To też dowód na to, jak mizerna jest pozycja Tuska w UE, która się nim wysługuje, a nie przekłada się to na żadne pozytywne decyzje dla naszego kraju - zaznaczył Bochenek.

pap, jb