Okupują polskie media. Cel: Polska Agencja Prasowa

Nowy prezes PAP, pod presją trudnych pytań, uciekł z piętra zarządu i zabarykadował się w przypadkowo wybranym pomieszczeniu.

20 grudnia w biurze zarządu Polskiej Agencji Prasowej pojawiły się osoby, które stwierdziły, że mają pełnomocnictwa od ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza do pełnieni funkcji prezesa PAP i szefa Rady Nadzorczej.

Wcześniej do gabinetu prezesa PAP, razem z kilkoma osobami wszedł szef rady pracowniczej PAP Marek Błoński. W rozmowie z prezesem PAP Wojciechem Surmaczem Błoński oświadczył, że z mocy decyzji ministra kultury jest teraz nowym prezesem Agencji.

W czwartek 21 grudnia, podczas konferencji prasowej Wojciech Surmacz wskazywał, że zgodnie z prawem prezesa PAP powołuje oraz odwołuje Rada Mediów Narodowych

Z interwencją poselską w siedzibie PAP przebywają politycy Prawa i Sprawiedliwości Anna Gembicka, Piotr Gliński i Paweł Jabłoński. Były wiceszef MSZ zamieścił w mediach społecznościowych informację, że po konferencji Błoński „pod presją trudnych pytań o podstawę prawną swoich działań uciekł z piętra zarządu i zabarykadował się w przypadkowo wybranym pomieszczeniu (wraz z osobami udzielającymi mu pomocnictwa)”.

Wygląda na to, że państwo się zamknęli i uniemożliwiają posłom na Sejm RP przeprowadzenie interwencji poselskiej. Państwo przebywają w budynku niezgodnie z prawem, a dodatkowo utrudniają przeprowadzenie interwencji. Mam nadzieję jednak, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i umożliwi posłom dostęp do pomieszczeń, podkreśliła poseł Anna Gembicka.