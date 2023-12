Krem wpływa na kości? Uważajmy czym się smarujemy!

Wyższe dawki miejscowo podawanych kortykosteroidów, które są stosowane w leczeniu stanów zapalnych skóry, wiążą się ze zwiększonym ryzykiem osteoporozy, a co za tym idzie - złamań osłabionych osteoporozą kości – informuje „Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology”.

Badania przeprowadzili naukowcy z National Taiwan University, opierając się na informacjach z tajwańskiej krajowej bazy danych dotyczącej ubezpieczeń zdrowotnych.

Autorzy wybrali 129 682 przypadki osteoporozy oraz 34 999 przypadków poważnych złamań osteoporotycznych (MOF) i porównali je z 518 728 oraz 139 996 osobami z grupy kontrolnej (bez osteoporozy i MOF), z uwzględnieniem płci i wieku.

Zaobserwowano wyraźne zależności dawka-odpowiedź pomiędzy długotrwałym miejscowym stosowaniem kortykosteroidów a osteoporozą i MOF. Na przykład w porównaniu z brakiem dawek, niskie, średnie i wysokie skumulowane dawki miejscowo stosowanych kortykosteroidów wiązały się z 1,22, 1,26 i 1,34 razy większym ryzykiem rozwoju osteoporozy w ciągu pięciu lat. Odpowiednie dawki powiązano z 1,12, 1,19 i 1,29 razy większym prawdopodobieństwem wystąpienia MOF.

Kobiety były bardziej narażone na osteoporozę i związane z nią złamania, niż mężczyźni. Ponadto u osób młodszych (poniżej 50 lat) ryzyko osteoporozy było wyższe w porównaniu z innymi grupami wiekowymi.

„W badaniu tym podkreślono, że stosowanie miejscowych kortykosteroidów w leczeniu stanów zapalnych skóry należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, a klinicyści powinni być świadomi tych potencjalnych skutków ubocznych” – wskazała dr Chia-Yu Chu z National Taiwan University Hospital.

Więcej w artykule źródłowym - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jdv.19697

