ArcelorMittal Poland ma ofertę dla hutników z Chorzowa

Śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała w środę o trwających rozmowach związków zawodowych z ArcelorMittal Poland na temat porozumienia społecznego zabezpieczającego załogę Huty Królewskiej w Chorzowie. Pracodawca miał zapewnić, że nikt z załogi nie zostanie bez pracy.

We wtorek spółka ArcelorMittal Poland zapowiedziała, że w grudniu br. trwale wyłączy produkcję w Hucie Królewskiej w Chorzowie. Spółka AMP zadeklarowała miejsca dla 270 pracowników huty w swoich innych oddziałach.

»» O zamknięciu produkcji w Hucie Królewskiej w Chorzowie czytaj tutaj:

To koszmar. Zamykają 220-letnią hutę w Polsce!

Czy to koniec epoki stali w Chorzowie?

ArcelorMittal Poland: nikt z hutników z Chorzowa nie pójdzie na bruk

W środę wieczorem śląsko-dąbrowska Solidarność poinformowała o rozmowach dotyczących m.in. alokacji pracowników huty AMP do zakładów w innych lokalizacjach tej spółki, a także na temat porozumienia społecznego zabezpieczającego całą załogę Huty Królewskiej.

Jak przekazał w środę wieczorem przewodniczący Solidarności w AMP Mirosław Nowak, pracodawca zadeklarował, że nikt z załogi Huty Królewskiej nie zostanie bez pracy, bez środków do życia. Każdy, kto będzie chciał i mógł dalej pracować na rzecz AMP, będzie miał zapewnione zatrudnienie w innych oddziałach koncernu, w Dąbrowie Górniczej i w Świętochłowicach.

„Przedstawiciele władz spółki już od dwóch lat mówili, że trzeba się liczyć z koniecznością podjęcia tej trudnej decyzji. Niestety, podejmowane działania mające ratować hutę nie przyniosły oczekiwanych efektów. Aktualnie sytuacja przemysłu energochłonnego w całej Europie jest bardzo trudna. To efekt unijnej polityki klimatycznej i Zielonego Ładu” - zaznaczył Nowak.

Przyznał, że załoga i środowisko było przygotowane na ten krok, choć sama decyzja o zamknięciu huty, która funkcjonuje od 223 lat, w której pracują rodziny i kolejne pokolenia, wywołał wiele emocji.

„Hutnicy z Chorzowa to są doświadczeni fachowcy, których chcemy w innych oddziałach spółki” - zaakcentował Nowak. Zadeklarował, że w najbliższych dniach stronom uda się uzgodnić ostateczną treść porozumienia w sprawie warunków alokacji i gwarancji socjalnych dla pracowników Huty Królewskiej.

Solidarność: ceny energii zabijają hutnictwo w Europie

Śląsko-dąbrowska Solidarność akcentuje jednocześnie, że sytuacja Huty Królewskiej w Chorzowie to kolejny przykład, jak katastrofalne zagrożenie dla przemysłu hutniczego w Europie niosą ze sobą wysokie ceny energii wywołane przez unijną politykę klimatyczną.

We wrześniu br. AMP wstrzymał działanie jednego z dwóch wielkich pieców w Dąbrowie Górniczej, tłumacząc to wysokimi kosztami energii i niewystarczającymi mechanizmami ochrony rynku. Związek zwraca uwagę, że tylko europejscy producenci ponoszą gigantyczne koszty systemu handlu emisjami EU ETS.

ArcelorMittal Poland to największy producent stali w Polsce

Solidarność przypomina, że ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce. Skupia prawie 50 proc. krajowego potencjału produkcyjnego. Jest też największym producentem koksu w Europie. W sześciu oddziałach koncernu w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje około 9 tys. osób.

ArcelorMittal Poland jest największym producentem stali w Polsce, skupia blisko połowę potencjału produkcyjnego polskiego przemysłu hutniczego. W skład spółki wchodzi dotąd pięć hut: w Krakowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do grupy należą też Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Polsce i Europie.

AMP produkuje w Polsce stalowe wyroby długie, płaskie, specjalne oraz półwyroby na potrzeby m.in. budownictwa, przemysłu AGD i transportowego. Firma należy do globalnego koncernu ArcelorMittal, w Polsce zatrudnia ponad 9 tys. osób, ze spółkami zależnymi.

Obecna nazwa chorzowskiego oddziału AMP: Huta Królewska (poprzednia nazwa to: Kościuszko) nawiązuje do dziedzictwa pierwotnej Königshütte. Huta ta powstała na przełomie XVIII i XIX w. z inicjatywy Friedricha Wilhelma von Redena, zaprojektował ją szkocki inżynier John Baildon. Spółka AMP przejęła stosunkowo niewielki zakład, będący częścią dawniej ogromnego kompleksu, w 2007 r.

Obecnie na terenach historycznej Huty Królewskiej, prócz oddziału AMP, nadal działają m.in. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Minec (dysponujące m.in. kuźnią) oraz Alstom Polska.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Do energii w Niemczech dopłacają norweskie rodziny?

Podatek od prywatnego złota? Jest taki pomysł!

»»Jak wygląda najściślej strzeżony skarbiec, gdzie NBP przechowuje zasoby złota – oglądaj w telewizji wPolsce24