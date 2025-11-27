JTI w Polsce – inwestycje, zrównoważony rozwój i odnawialne źródła energii

JTI blisko dwadzieścia lat temu rozpoczęło proces inwestycji w naszym kraju i z powodzeniem kontynuuje tę podróż w sposób zrównoważony w trosce o wpływ na środowisko, lokalne społeczności, pracowników oraz partnerów biznesowych, z którymi współpracuje.

Firma od momentu wejścia na polski rynek w 2007 roku zrealizowała imponujące projekty, które ugruntowały jej pozycję jako jednego z kluczowych japońskich inwestorów w kraju. Do dziś wartość inwestycji firmy przekroczyła 1,3 mld USD, obejmując rozwój największego na świecie centrum produkcyjnego w Starym Gostkowie (województwo łódzkie) oraz Globalnego Centrum Usług Biznesowych w Warszawie.

Rozwój infrastruktury i produkcji

Zakład w Starym Gostkowie jest obecnie największym ośrodkiem produkcyjnym JTI na świecie. To cztery fabryki wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne, z których 80 proc. produkcji trafia na eksport do ponad 70 krajów.

W 2019 roku powstało w Warszawie Globalne Centrum Usług Biznesowych (GBS), obsługujące zespół JTI w wielu kluczowych procesach w skali międzynarodowej.

Kolejnym krokiem było uruchomienie w 2023 roku linii produkcyjnej wkładów do innowacyjnego urządzenia do podgrzewania tytoniu Ploom. Polska stała się nie tylko miejscem produkcji wyrobów tradycyjnych, lecz także centrum technologii dla produktów nowej generacji.

Energia odnawialna i cele ESG

W ostatnich latach JTI szczególnie mocno akcentuje swoją transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju. Punktem zwrotnym była budowa i uruchomienie jednej z największych w regionie łódzkim farm fotowoltaicznych (on-site).

Projekt o wartości ponad 40 mln zł uruchomiono w 2025 roku, a jego skala robi wrażenie:

• prawie 25 000 paneli słonecznych o łącznej mocy 14 Mwp,

• powierzchnia instalacji – ponad16 hektarów,

• równowartość redukcji emisji CO₂ – niemal 10 000 ton rocznie,

• pokrycie ponad 20 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną kompleksu produkcyjnego w Starym Gostkowie.

Wytworzona przez tę farmę czysta energia wystarczyłaby do zasilenia około 2 500 gospodarstw domowych rocznie. Dzięki tej inwestycji zakłady JTI zyskują częściową niezależność od zewnętrznych dostaw energii, a jednocześnie przyczyniają się do zwiększenia dostępności zielonej energii na rynku.

Warto podkreślić, że JTI w Polsce od dawna korzysta z zielonej energii — inwestując w świadectwa pochodzenia, od lat zapewnia, że jej działalność produkcyjna jest w 100 proc. zasilana czystą energią. Budowa własnej farmy PV to jednak krok naprzód – firma nie tylko konsumuje, ale też aktywnie wytwarza energię, stając się uczestnikiem transformacji energetycznej.

ESG – odpowiedzialność i długofalowa strategia

Inwestycje w OZE wpisują się w globalną strategię ESG JTI. Firma zadeklarowała, że do 2040 roku całość energii elektrycznej wykorzystywanej w działalności pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. W Polsce plan ten realizowany jest wyjątkowo dynamicznie, co wynika z dużej skali lokalnych operacji.

Firma podkreślają, że ESG to nie tylko klimat, ale też troska o ludzi i transparentne zarządzanie. W Polsce JTI prowadzi liczne programy wspierające pracowników, którzy mają dostęp do szerokiej oferty świadczeń pozapłacowych, atrakcyjnego planu emerytalnego, czy ponadprzeciętnych możliwości rozwoju i szkoleń. Firma jest także od lat uznawana za jednego z najlepszych pracodawców w kraju, wielokrotnie zdobywając tytuł Top Employer.

Znaczenie dla polskiej gospodarki

JTI to nie tylko inwestor, lecz także ważny partner dla polskiej gospodarki. W fabrykach i Centrum Usług pracuje 3,5 tys. osób. Firma współpracuje z lokalnymi dostawcami i podwykonawcami, wzmacniając łańcuch wartości w regionie.

W kontekście zielonej transformacji znaczenie firma JTI wykracza poza sektor przemysłowy. Jej inwestycje pokazują, że nawet duże zakłady produkcyjne, tradycyjnie kojarzone z dużym zużyciem energii, mogą w krótkim czasie przejść na model bardziej zrównoważony. To sygnał dla innych firm, że inwestycje w OZE w Polsce są możliwe i opłacalne.

