Prezydencki projekt podwyżek dla nauczycieli w Sejmie

Grażyna Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP: Właśnie składamy w Sejmie prezydencki projekt ustawy z podwyżkami dla nauczycieli, ale bez 3 mld zł na nielegalnie przejętą telewizję publiczną.

Złożony w środę w Sejmie prezydencki projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 zawiera rozwiązania tożsame z ustawą okołobudżetową z wyłączeniem finansowania mediów publicznych - powiedziała w środę PAP szef Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych.

Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego.

Informuję, że oba dokumenty zostały skierowane do wstępnego opiniowania przez służby prawne Sejmu. Po zakończeniu tej procedury, najpewniej jeszcze dziś, zostaną im nadane numery druków sejmowych. Prezydencki projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji oraz przesłany Prezesowi Rady Ministrów Donaldowi Tuskowi, celem przedstawienia stanowiska rządu. Prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm. Sejm będzie pracował zgodnie z harmonogramem przyjętym przez wszystkie siły polityczne. Następne posiedzenie Sejmu odbędzie się zatem w dniach 10-11 stycznia 2024 r.

Prezydent AndrzejDuda, tak jak zapowiadał, złożył dziś swój projekt ustawy okołobudżetowej. Ustawa zawiera zapisy o podwyżkach dla sfery budżetowej, za to nie zawiera 3 mld na TVP, które próbowała „przemycić” #Koalicja13grudnia. Prezydent był brutalnie i bezzasadnie atakowany za weto ustawy okołobudżetowej. Czas, by politycy #Koalicja13grudnia przeprosili Prezydenta RP, zabrali się do pracy i szybko przegłosowali prezydencki projekt. Jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że #Koalicja13grudnia bierze pracowników sfery budżetowej na zakładników swojej agresywnej polityki - komentowuje na platformie X była premier Beata Szydło.