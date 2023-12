Pewien składnik sushi jest zdrowszy niż myśleliśmy

To popularne na całym świecie danie, oryginalnie wywodzące się z kraju kwitnącej wiśni jada się codziennie w znacznych ilościach. Już sama baza – ryż, ryba oraz warzywa i liście nori są bardzo zdrowe i jak najbardziej polecane, jako forma zbilansowanego posiłku. Jednak zaraz obok leżą różne dodatki – sos sojowy, marynowany imbir czy wasabi. No właśnie. Wiele osób nieprzepadających za ostrym smakiem tego japońskiego chrzanu wiele traci. Tak wynika z najnowszej analizy naukowej. Na co więc prozdrowotnie działa wasabi?

Na co pomaga?

Popularny dodatek do sushi znany jest ze swoich właściwości prozdrowotnych. Działa antywirusowo, przeciwbakteryjnie i grzybobójczo. Pomaga oczyszczać drogi oddechowe i wpiera trawienie. Nowe badanie przeprowadzone przez naukowców z japońskiego Uniwersytetu Tohoku wskazuje, że do tej listy można także dodać poprawę pamięci. W wywiadzie dla stacji CBS News, prof. Rui Nouchi, główny autor badania rzucił nieco nowego światła na ten popularny dodatek. Na początku wymienił on znane już właściwości tego korzenia, jednakże były to badania przeprowadzane na zwierzętach laboratoryjnych. Natomiast tym co zaskoczyło naukowców były wyniku na organizmie ludzkim. Jak sam podkreślił: - „Poprawa była naprawdę znacząca”.

Co nowego odkryto?

Aktywnym składnikiem wasabi jest związek przeciwutleniający i przeciwzapalny o nazwie 6-MSITC, który jest niezwykle rzadki w roślinach. W ramach eksperymentu sprawdzono jego działanie na 72 zdrowych ochotnikach w wieku 60 do 80 lat, których podzielono na dwie grupy. Jedna z nich przyjmowała 100 mg ekstraktu z wasabi przed snem. Reszcie podawano placebo. Badanie realizowano w okresie 3 miesięcy. Po tym czasie w grupie przyjmującej wasabi zaobserwowano poprawę zarówno pamięci krótkotrwałej, jak i długotrwałej. Stwierdzono to na podstawie standardowych testów. Prof. Nouchi powiedział, że u osób, które dostały wasabi, wyniki w zakresie pamięci epizodycznej wzrosły średnio o 18%, a ogólnie wszystkie wyniki były o 14% wyższe wyniki niż w grupie kontrolnej. Wysunięto więc hipotezę, że 6-MSITC zmniejsza stan zapalny i poziom utleniaczy w hipokampie, czyli obszarze mózgu odpowiedzialnym za pamięć. Ochotnicy, którym podano wasabi, wykazali „lepsze wyniki w kojarzeniu twarzy i imion, co często stanowi główny problem związany z pamięcią u osób starszych” – podsumował prof. Nouchi.

Źródło: https://www.cbsnews.com/news/wasabi-memory-boost-japanese-study-finds/

Filip Siódmiak