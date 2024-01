Eksport paliw Gazpromu do Europy runął

Dostawy rurociągami gazu ziemnego do Europy, wykonywane przez rosyjski koncern Gazprom, spadły w zeszłym roku o 55,6 proc. do 28,3 mld metrów sześciennych – wynika z szacunków agencji Reutera. Eksport gazu rosyjskiego do Europy, która była kiedyś głównym rynkiem eksportowym Rosji, gwałtownie spadł z powodu sankcji nałożonych po inwazji Rosji na Ukrainę

Szacunki, oparte na danych europejskiej grupy przesyłu gazu Entog i dziennych raportach Gazpromu dotyczących tranzytu gazu przez Ukrainę, wskazują, że Rosja eksportowała do Europy rurociągami przeciętnie 77,6 mln metrów sześciennych dziennie tego surowca w porównaniu ze 174,8 mln metrów sześciennych w 2022 r.

Według danych Gazpromu i obliczeń agencji Reutera, Rosja wyeksportowała w ubiegłym roku do Europy około 63,8 mld metrów sześciennych gazu różnymi drogami.

Gazprom od początku 2023 r. nie publikuje własnych statystyk i nie odpowiedział na prośbę agencji Reutera o komentarz.

