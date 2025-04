Eksport więdnie przez słabszy handel z Niemcami

Eksport spadł o 2,7 proc. r/r do 56,6 mld euro w styczniu-lutym 2025 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 3,4 proc. r/r i wyniósł 57,8 mld euro. Polski eksport do Niemiec spadł o 4,9 proc. r/r i wyniósł 15,1 mld euro w styczniu-lutym 2025 r., zaś import w tym czasie spadł o 5,2 proc. r/r do 10,8 mld euro - podał Główny Urząd Statystyczny.

Ujemne saldo wyniosło 1,2 mld euro (wobec dodatniego przed rokiem, które wyniosło 2,3 mld euro), podano.

„Eksport wyrażony w dolarach USA w styczniu-lutym 2025 r. wyniósł 59,2 mld USD, a import 60,5 mld USD (spadek w skali roku w eksporcie o 6,8 proc., a w imporcie o 0,9 proc.). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 1,2 mld USD (w analogicznym okresie 2024 r. było dodatnie i wyniosło 2,6 mld USD)” - czytamy w komunikacie.

Eksport do Niemiec spadł o 4,9 proc. r/r w styczniu-lutym

Polski eksport do Niemiec spadł o 4,9 proc. r/r i wyniósł 15,1 mld euro w styczniu-lutym 2025 r., zaś import w tym czasie spadł o 5,2 proc. r/r do 10,8 mld euro. Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu ze styczniem-lutym 2024 r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 26,8 proc., a w imporcie spadł o 1,7 pkt proc. do 18,6 proc.. Dodatnie saldo wyniosło 18,6 mld zł (4,5 mld USD, 4,3 mld euro), wobec 19,9 mld zł (5 mld USD, 4,5 mld euro) przed rokiem, podał GUS.

„W styczniu-lutym br. wśród głównych partnerów handlowych Polski w eksporcie odnotowano w większości spadki w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Wzrost wystąpił w przypadku eksportu do Stanów Zjednoczonych (o 7,5 proc.), Słowacji (o 1,6 proc.), Wielkiej Brytanii (o 1,1 proc.) oraz Ukrainy (o 1 proc.). W imporcie odnotowano wzrost obrotów z Koreą Południową (o 32,6 proc.), Danią (o 22,5 proc.), Stanami Zjednoczonymi (o 14,9 proc.) oraz Chinami (o 13 proc.)” - czytamy w komunikacie.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3 proc. eksportu ogółem (wobec 66,8 proc. w styczniu-lutym 2024 r.), a importu ogółem - 61,2 proc. (wobec 61,0 proc.), podał także Urząd.

ISBnews, sek

