Nowe limity dla działalności nierejestrowanej

Z początkiem 2024 roku polski podatnik zyskał nową perspektywę prowadzenia swojej działalności. Zgodnie z ustawą „Prawo przedsiębiorców”, osoba osiągająca miesięczne przychody niższe niż 75 proc. płacy minimalnej jest zwolniona z konieczności rejestrowania działalności. Ile można maksymalnie zarabiać i jednocześnie nie rejestrować działalności?

Od 1 stycznia 2024 roku wzrosła płaca minimalna. Wraz z utworzeniem nowej koalicji pojawił się projekt nowelizacji przepisów, który może zrewolucjonizować zasady prowadzenia biznesu w Polsce.

Działalność nierejestrowana na tle przepisów:

Działalność nierejestrowana charakteryzuje się tym, że podatnik nie musi opłacać składek ZUS, a formalności , których musi dokonać są minimalne. Wysokość przychodu wykazuje się bowiem w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Nowe limity na rok 2024

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4242 zł, a od lipca wzrośnie do 4300 zł. Nowe limity przychodu z działalności nierejestrowanej wynoszą odpowiednio 3181,15 zł na miesiąc w pierwszym półroczu i 3225 zł w drugim półroczu 2024 roku. Oznacza to, że podatnik może zarobić łącznie nawet 38,4 tys. zł rocznie, unikając konieczności rejestracji działalności.

Projekt radykalnej zmiany

W Sejmie jest już rozpatrywany projekt radykalnej zmiany w limicie przychodu. Propozycja zakłada przekształcenie limitu z miesięcznego na roczny, uwzględniający dziewięciokrotność minimalnego wynagrodzenia. Zmiana ta mogłaby ułatwić prowadzenie działalności nierejestrowanej, zwłaszcza dla tych, którzy generują większe przychody w krótkim okresie.

Analiza pomysłu

Jeżeli projekt wszedłby w życie, wówczas taka zmiana przyczyniłaby się do zwiększenia aktywności osób podejmujących drobną działalność zarobkową. Projekt ten mógłby przynieść korzyści dla tych, którzy wytwarzają wyroby w długim czasie, a następnie sprzedają je w krótkim okresie, co obecnie może prowadzić do przekroczenia limitu miesięcznego.

