Bez podatku, bez rejestracji, bez ZUS - zarobek ponad 26 tysięcy zł!

Dobra wiadomość dla tych, którzy chcą zaryzykować w biznesie, dorobić do pensji lub po prostu mają pomysł na dodatkową aktywność finansową. Wkrótce w ich portfelach zostanie więcej pieniędzy. Oto dlaczego.

Obecnie, zgodnie z obowiązującymi od 2018 roku przepisami, nie trzeba rejestrować firmy, ani ponosić kosztów z nią związanych, ani też odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, jeśli prowadzi się tzw. działalność nierejestrową, czyli drobną działalność zarobkową.

Takie nierejestrowane zarobkowanie mogą legalnie uskuteczniać osoby fizyczne, w tym pracownicy na etach, na umowach zlecenia, studenci, emeryci czy nawet w pewnym zakresie bezrobotni. Teraz kwotowy limit ww. działalności wynosi 1745 zł.

Bierze się on stąd, że ustawowo podatnik nie musi rejestrować nigdzie swojej działalności, jeśli miesięcznie osiąga z niej przychody niższe niż 50 proc. płacy minimalnej. Od stycznia tego roku płaca minimalna wzrosła w Polsce – do 3490 zł (o 480 zł więcej niż w roku poprzednim).

W lipcu tego roku płaca minimalna znowu urośnie i będzie wynosiła wówczas już 3600 zł.

Ale to nie wszystko. Od tego też momentu zmieni się, (zgodnie z uchwaloną przez Sejm Ustawą o zmianie ustaw w celu zlikwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych), limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej. Zostanie on podniesiony od 1 lipca do 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, zamiast 50 proc. W sumie oznacza to, że ci, którzy rozpoczną działalność w lipcu, nie musieliby jej rejestrować, jeśli nie przekroczą 2700 zł przychodu miesięcznie.

Informował o tym na łamach infor.pl - Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w firmie inFakt, który zwrócił też uwagę na fakt, że początkowo projekt zakładał podwyższenie limitu do pełnej kwoty najniższego wynagrodzenia – jednak ostatecznie ustalono właśnie 75 proc. W 2023 roku będzie więc można zarobić nawet 26,6 tys. zł bez konieczności zakładania firmy.

Trzeba jednak pamiętać, że miesięczne przychody w pierwszym półroczu nie mogą przekroczyć 1745 zł na miesiąc, a od lipca już 2700 zł. – podaje doradca.

Przy czym działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu i rozliczeniu w zeznaniu rocznym na skali podatkowej, na której kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł. Z tego powodu cały przychód z działalności nierejestrowanej za 2023 rok byłby nieopodatkowany.

A jakie są obowiązki?

O tym warto pamiętać, bo działalność nierejestrowana to nie szara strefa.

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży oraz rozliczania przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36 (według skali podatkowej), przestrzegać praw konsumentów, wystawiać faktury lub rachunki na żądanie kupującego.

Czytaj także: Polska gospodarka ma się nadspodziewanie dobrze

Oprac. Grażyna Raszkowska