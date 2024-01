Nowa inwestycja wśród deweloperów – mixed use

Co czwarty środkowoeuropejski deweloper deklaruje, że w 2024 r. skoncentruje działalność w nowym sektorze rynku, najczęściej chodzi o projekty mixed-use oraz mieszkania na wynajem. Ponadto firmy deweloperskie wykazują się znacznie większym optymizmem niż rok wcześniej: 40% z nich zapowiada wzrost ogólnej aktywności rynkowej, wynika z raportu Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.

Jednym z najbardziej znaczących trendów wśród deweloperów w 2024 r. może okazać się zmiana głównej gałęzi działalności. Co czwarty badany deklaruje, że w najbliższych miesiącach przeniesie swoją uwagę na inny obszar. Tendencja do zmian jest najsilniejsza wśród deweloperów biurowych i handlowych - odpowiednio trzech na czterech i co drugi deklaruje skupienie się na innych sektorach w 2024 r. Ankietowani chcą skoncentrować się najczęściej na projektach mixed-use oraz mieszkaniach na wynajem - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Jest to jeden z ciekawszych trendów zaobserwowanych w naszym tegorocznym badaniu. Z jednej strony wynika on ze zmniejszonego zainteresowania określonymi klasami aktywów, takimi jak biura czy centra handlowe. Z drugiej strony, może to być tylko czasowa strategia na przetrwanie ciężkich czasów - skomentował szef zespołu doradztwa nieruchomościowego Deloitte Dominik Stojek, cytowany w komunikacie.