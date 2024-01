M.Morawiecki: To ludzie, którzy walczyli z korupcją za rządów Tuska

Premier Donald Tusk rozpoczął likwidację demokracji liberalnej; policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i wyciągnęła posłów, którzy są chronieni immunitetem - powiedział były premier Mateusz Morawiecki (PiS) na antenie telewizji wPolsce.pl.

We wtorek wieczorem policja zatrzymała polityków PiS, byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy przebywali wówczas w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali skazani 20 grudnia ub.r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Morawiecki komentując tę sprawę w telewizji wPolsce.pl ocenił, że od wtorku mamy w Polsce „więźniów politycznych”.

Mamy od wczoraj w Polsce więźniów politycznych i to jest coś, co jeszcze do niedawna wydawało się rzeczą absolutnie niebywałą, rzeczą niemożliwą, żeby od czasu upadku komuny coś, co odeszło w niepamięć, wróciło tutaj z całą swoją brutalną, zbójecką mocą - podkreślił.

Teraz powinniśmy zdać sobie sprawę my wszyscy Polacy, że ludzie, którzy walczyli z korupcja rządów Tuska, bo przecież zwolnienie Kamińskiego przez (Donalda) Tuska w 2009 roku rozpoczęło się ujawnieniem przez niego afery hazardowej, ci ludzie są dzisiaj przedmiotem zemsty politycznej i są więźniami politycznymi dokładnie tak, jak Andrzej Poczobut jest więźniem politycznym Aleksandra Łukaszenki na Białorusi - ocenił polityk PiS.