Startuje trzecia edycja projektu Zimowy PGE Narodowy w Trasie

Rozpoczyna się trzecia edycja projektu Zimowy PGE Narodowy w Trasie. Od 13 stycznia do 25 lutego br. na lodowiskach w 16 miastach w całej Polsce będzie można skorzystać z lekcji jazdy na łyżwach i innych atrakcji pod okiem wykwalifikowanych instruktorów łyżwiarstwa. Poprzednie dwie edycje projektu zgromadziły ponad milion odwiedzających.

PGE jako największy sponsor polskiego łyżwiarstwa aktywnie angażuje się w projekty, które popularyzują łyżwiarstwo i zachęcają do jego uprawiania. W ten sposób realizujemy naszą misję sponsora zaangażowanego społecznie. Dlatego w tym roku już po raz trzeci włączyliśmy się w projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie, dzięki któremu możemy zaszczepiać w Polakach, niezależnie od wieku, pasję do łyżwiarstwa i aktywności sportowej także zimą – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W poprzednich dwóch edycjach Zimowego PGE Narodowego w Trasie z lekcji jazdy na łyżwach i innych oferowanych atrakcji skorzystało ponad milion osób. Jestem przekonany, ze tegoroczna edycja przyciągnie na lodowiska jeszcze więcej miłośników łyżwiarstwa – dodaje Wojciech Dąbrowski.

W ramach projektu, przez dwa dni w każdej z 16 lokalizacji: w Warszawie, Świdnicy, Siedlcach, Białymstoku, Opolu, Lublinie, Giżycku, Gdańsku, Dębicy, Krośnie, Łodzi, Kielcach, Skarżysku - Kamiennej, Toruniu i Bydgoszczy, uczestnicy będą mogli skorzystać z profesjonalnych, bezpłatnych lekcji jazdy na łyżwach pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. W ramach „Poranków dla dzieci z PGE”, najmłodsi będą mogli postawić swoje pierwsze kroki na łyżwach. Na młodzież i dorosłych będą czekać warsztaty i trening z jazdy na łyżwach. Będzie można także wziąć udział w Disco Lodowisko z 4FUN.TV, czyli w lodowej dyskotece w rytm największych hitów stacji 4FUN.TV. Dodatkowo, dostępne będą również animacje w strefie zabaw, rozgrzewki z układami choreograficznymi, kolorowanki dla dzieci, a także łamigłówki i konkursy z nagrodami. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Czas na łyżwy”.

Projekt Zimowy PGE Narodowy w Trasie ma na celu promocję zdrowia oraz sportów zimowych, które zyskują w Polsce z roku na rok coraz większą popularność. To również zachęcenie i inspirowanie Polaków do aktywności fizycznej, szczególnie w okresie zimowym w mniejszych miejscowościach oraz budowanie w najmłodszych pasji do sportów zimowych, które z amatorskich początków mogą przerodzić się w zawodowe sukcesy.

Harmonogram Zimowego PGE Narodowego w Trasie przedstawia się następująco:

• 13-14.01.24 Warszawa (Lodowisko OSiR Wawer)

• 13-14.01.24 Świdnica (Lodowisko OsiR)

• 16-17.01.24 Siedlce (Lodowisko ARM)

• 20-21.01.24 Białystok (Lodowisko BOSiR)

• 20-21.01.24 Opole (Lodowisko Toropol)

• 27-28.01.24 Lublin (Lodowisko Icemania)

• 27-28.02.24 Giżycko (Lodowisko MOSiR)

• 30-31.02.24 Gdańsk (Lodowisko GAK)

• 3-4.02.24 Dębica (Lodowisko MOSiR)

• 3-4.02.24 Krosno (Lodowisko MOSiR)

• 10-11.02.24 Łódź (Lodowisko Bombonierka)

• 10-11.02.24 Kielce (Lodowisko Stadion)

• 17-18.02.24 Skarżysko-Kamienna (Lodowisko Miejskie)

• 21-22.02.24 Toruń (Lodowisko Mentor)

• 24-25.02.24 Bydgoszcz (Lodowisko Torbyd)

• 24-25.02.24 Gorzów Wielkopolski (Lodowisko Słowianka)

Więcej informacji o projekcie jest dostępnych pod linkami: www.zimowynarodowy.pl

www.instagram.com/zimowynarodowy

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym sponsorem łyżwiarstwa w Polsce. Od 2018 roku PGE jest patronem projektu „Chodź na łyżwy”, realizowanego we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Jego celem jest wyłowienie młodych talentów i upowszechnianie łyżwiarstwa jako sportu, który można uprawiać niezależnie od wieku. W 2021 roku PGE była Mecenasem obchodów Stulecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego oraz Stulecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W poprzednich latach PGE była partnerem strefy zimowych atrakcji na Stadionie PGE Narodowym pod nazwą – Zimowy Narodowy oraz objęła patronatem lekcję jazdy na łyżwach z udziałem instruktorów i animatorów „Poranki dla dzieci”. W tym roku PGE po raz trzeci zaangażowała się i stała się patronem tytularnym projektu Zimowy PGE Narodowy w Trasie, który jest dedykowany łyżwiarstwu amatorskiemu. Od 2022 roku PGE jest sponsorem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego i Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. W ramach współpracy PGE jest sponsorem Reprezentacji Narodowych, zawodów krajowych i międzynarodowych w łyżwiarstwie figurowym oraz w łyżwiarstwie szybkim. PGE wspiera także kluby łyżwiarstwa synchronicznego: Ice Skater, Ice n’roll i MKS Le Soleil.