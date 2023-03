Duży sukces projektu Zimowy PGE Narodowy w Trasie

Zimowy PGE Narodowy w Trasie przyciągnął rekordową liczbę uczestników – z lekcji łyżwiarstwa i atrakcji zorganizowanych na lodowiskach w 16 miastach Polski skorzystało 600 tysięcy osób. To aż 50% więcej chętnych na zimową aktywność niż rok wcześniej

Jako największy sponsor polskiego łyżwiarstwa chcemy zarówno wspierać najlepszych krajowych zawodników poszczególnych dyscyplin łyżwiarskich, jak i popularyzować ten sport wśród amatorów, zachęcając również do aktywnego spędzania czasu zimą. Treningi i atrakcje skierowane do pasjonatów jazdy na łyżwach przyciągnęły na lodowiska Zimowego PGE Narodowego w Trasie 600 tysięcy osób, co oznacza aż 50 proc. wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. To pokazuje stale rosnące zainteresowanie tą dyscypliną oraz potwierdza pozytywny odbiór wyjazdowej formy projektu - powiedział Wojciech Dąbrowski prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zimowy PGE Narodowy w Trasie jest kontynuacją realizowanego od 7 lat projektu Zimowy Narodowy. Wyjazdowa forma łączy sport z rozrywką, aktywny wypoczynek z zimowymi atrakcjami oraz dba o promocję zdrowia i łyżwiarstwa. Na tegorocznej trasie Zimowego PGE Narodowego w Trasie znalazło się 16 miast, w których na taflach lodowisk odbyły się bezpłatne szkolenia z wykwalifikowaną kadrą instruktorską w ramach cykli tematycznych, animacje na lodowisku i w strefie zabaw, rozgrzewki z układami choreograficznymi, a nawet wieczorne dyskoteki na lodzie. Była to możliwość aktywnego spędzenia ferii zimowych dla wszystkich, którzy chcieli spróbować tego sportu, podnieść swoje umiejętności lub po prostu ciekawie spędzić czas.

W 2023 roku Zimowy PGE Narodowy w Trasie odwiedził: Lublin, Dębicę, Kielce, Białystok, Łódź, Toruń, Bydgoszcz, Siedlce, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Tomaszów Mazowiecki, Częstochowę, Świdnicę, Skarżysko Kamienną, Opole i Warszawę.

Świadoma, przemyślana i długofalowa działalność sponsoringowa Grupy PGE jest spójna z podstawową działalnością biznesową. Wsparcie łyżwiarstwa, przyczynia się do jego popularyzacji, co umożliwia także rozwój kadr narodowych i otwiera drogę do kariery wielu sportowcom. Realizowana obecnie współpraca z Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Figurowego, Polskim Związkiem Łyżwiarstwa Szybkiego, ale także z klubami łyżwiarstwa synchronicznego, takimi jak: Ice Skater, Ice Paradise czy MKS Le Soleil umożliwia popularyzację tych dyscyplin, wpływa na promocję sportów zimowych i zachęca do aktywności także poza sezonem letnim.

