PGE – sponsor społecznie zaangażowany

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największą polską firmą w sektorze energetycznym oraz liderem transformacji energetyki. Jako największa krajowa spółka energetyczna dba o bezpieczeństwo i stabilność dostaw energii elektrycznej i ciepła do polskich domów i firm, ale także wspiera sport, kulturę i dziedzictwo narodowe. PGE to ważny partner polskiego sportu, mecenas kultury oraz projektów upowszechniających pamięć historyczną i tożsamość narodową.

PGE jest jednym z największych sponsorów polskiego sportu. W swoich działaniach nie tylko wspiera sport profesjonalny, dbając o polskich reprezentantów, ale także przeznacza środki finansowe na aktywizację i rozwój amatorskiego sportu dzieci i młodzieży. PGE zapewnia również wsparcie finansowe na zakup sprzętu i rozwój infrastruktury sportowej. PGE na poziomie profesjonalnym wspiera polskie kadry narodowe i najważniejsze krajowe kluby sportowe z różnych dyscyplin sportowych. Przekazywane środki finansowe dają możliwość zawodowym sportowcom na udział w najważniejszych zawodach i zdobywanie medali. Jedynie w 2022 roku wspierani przez PGE profesjonalni sportowcy zdobyli blisko 250 medali w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy.

Działalność sponsoringowa Grupy PGE to świadome, przemyślane i długofalowe działania spójne z naszą działalnością biznesową. To inicjatywy, które są bardzo ważnym elementem odpowiedzialności społecznej. Właśnie dlatego, planując nasze działania sponsoringowe uwzględniamy zarówno cele związane z budową wartości marki PGE, jak i przedsięwzięcia związane z popularyzacją aktywności fizycznej, sportu i szeroko rozumianej kultury – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. PGE wspiera również inicjatywy związane z kultywowaniem pamięci historycznej. Znajomość własnej historii jest kluczowa dla każdego narodu – dodał Wojciech Dąbrowski.

Moc Wiatru i Wody

Planując działania sponsoringowe, PGE uwzględnia cele związane z budową wartości marki, ale również nawiązuje do swojej strategii związanej z osiągnięciem neutralności klimatycznej, w tym m.in. budowy największych w kraju morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Nawiązując do tych założeń został stworzony program „Moc Wiatru i Wody” w ramach którego PGE nawiązała współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym oraz Polskim Związkiem Pływackim. Grupa PGE wspólnie z partnerami realizuje działania na rzecz lokalnych społeczności. Jednym z flagowych projektów jest ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej PGE PolSailing, promujący polskie żeglarstwo, w ramach którego organizowane są warsztaty i zajęcia sportowe dla najmłodszych.

MOCna Liga PGE

PGE jako sponsor polskiego sportu obejmuje również działania w ramach MOCnej Ligi PGE. Program dotyczy 11 podmiotów, w tym m.in. PGE Narodowy, PGE Ekstraliga, PGE FKS Stal Mielec, PGE Spójnia Stargard, PGE Rysice Rzeszów.

Polska Liga Esportowa

Pionierskim działaniem w ramach sponsoringu realizowanego od 2021 roku przez Grupę PGE jest wsparcie Polskiej Ligi Esportowej.

Esport to nadal stosunkowa młoda dziedzina sportu, ale bardzo szybko zyskująca na popularności. Nawiązanie współpracy z PGE Polską Grupą Energetyczną pozwoliło nam na rozwiniecie realizowanych projektów i uruchomienie we współpracy z PGE zupełnie nowych. Dziś tworzymy rozgrywki ogólnopolskie dla amatorów (PGE Nowy Poziom PLE), krajowej elity (PGE Dywizja Mistrzowska PLE) oraz niepowtarzalny event międzynarodowy na plaży (PGE Superpuchar PLE), a w naszym ekosystemie jest dziś ponad 20 tysięcy graczy. Co ważne dla nas i czego oczekiwała PGE nie tylko stworzyliśmy dla tych ludzi przestrzeń do grania i rywalizacji, ale również edukujemy jak właściwie podchodzić do tej formy rywalizacji oraz pokazujemy ścieżki rozwoju dla graczy - mówi Paweł Kowalczyk, CEO Polskiej Ligi Esportowej.

Współpraca PGE ze związkami sportowymi i organizacjami sportowymi ma na celu nie tylko wsparcie profesjonalnych sportowców, którzy już teraz reprezentują Polskę na arenach krajowych i zagranicznych. To także wsparcie dla młodych adeptów, którzy w przyszłości mogą wyrosnąć na profesjonalnych zawodników, ale już teraz potrzebują odpowiedniego wsparcia trenerów i dostępu do zajęć i zawodów, dzięki którym będą mogli rozwijać swoje umiejętności i konkurować z najlepszymi.

Program PGE „Junior”

Partnerska współpraca w ramach sponsoringu sportu realizowana jest na wielu poziomach. Ważnym elementem tej działalności jest upowszechnianie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci. W ramach program PGE „Junior” wsparcie otrzymuje dodatkowo 25 dziecięcych klubów sportowych z takich dyscyplin jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, judo i łyżwiarstwo w lokalizacjach, w których PGE prowadzi swoją działalność. Dzięki wsparciu PGE, tylko w 2022 roku, w klubach objętych współpracą trenowało ponad 6 200 dzieci. Łącznie w zajęciach sportowych organizowanych przez wszystkie podmioty sponsorowane przez PGE uczestniczyło prawie 18 tysięcy dzieci, a łączny czas tych zajęć to ponad 110 tysięcy godzin.

PGE Największa Lekcja WF-u

Spektakularna lekcja wychowania fizycznego pod okiem profesjonalnych trenerów, ma na celu zachęcenie dzieci i młodzież do regularnego uczestnictwa w szkolnych zajęciach WF-u. W tym roku miała miejsce 9 edycja, która odbyła się w gdańskiej Ergo Arenie i zgromadziła blisko 3 tysiące uczniów szkół podstawowych. Pomysłodawcą wydarzenia jest Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka – znanego polskiego szczypiornisty. PGE Największa Lekcja WF-u pokazuje dzieciom, że aktywność fizyczna to zdrowie, ale również świetna zabawa z udziałem gwiazd sportu i telewizji.

Zimowy PGE Narodowy w Trasie

Ważnym obszarem działalności sponsoringowej Grupy PGE jest wsparcie amatorskiego sportu oraz popularyzacja rekreacyjnej aktywności fizycznej dla całych rodzin. Najważniejszym projektem w tym kontekście jest „Zimowy PGE Narodowy w Trasie”, zachęcający rodziny do uprawiania łyżwiarstwa. W 2023 roku w projekcie wzięło udział 600 tys. osób w 16 polskich miastach. Sportowa zima z PGE to również program „Chodź na łyżwy”, który skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego, jako organizator, poprzez swoją inicjatywę edukuje odbiorców na temat korzyści wynikających z uprawiania łyżwiarstwa. W ramach programu odbywają się bezpłatne zajęcia prowadzone pod okiem trenerów PZŁF. Dodatkowym wydarzeniem są dni otwarte na lodowiskach dla całych rodzin. Wszyscy mogą spróbować swoich sił w łyżwiarstwie pod opieką instruktorów. Program realizowany jest w 15 miastach na terenie 10 województw, są to m.in. Bydgoszcz, Gdańsk, Łódź, Katowice, Lublin. Zimowa aura to również program „Złota łyżwa” – największy w Polsce kompleksowy projekt upowszechniania i popularyzacji łyżwiarstwa szybkiego, którego adresatem są dzieci ze szkół podstawowych.

PGE Kulturalna Grupa Energetyczna - mecenas polskiej kultury i sztuki

PGE Polska Grupa Energetyczna jest mecenasem 25 instytucji kultury w całej Polsce, w tym Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Kielcach, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku oraz 17 filharmonii i instytucji muzycznych - Filharmonia Narodowa w Warszawie, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera, Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, Filharmonia Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Filharmonia Podkarpacka im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Opera Lubelska, Filharmonia Gorzowska, Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina. Współpraca z PGE Polską Grupą Energetyczną to wyjątkowe partnerstwo, które opiera się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Prawdziwy Mecenas to przede wszystkim partner, doskonale zapoznany ze środowiskiem, w jakim przyszło mu pracować. To partner, który wie jak działać na tak wyjątkowym gruncie jakim jest świat kultury i sztuki. To partner, który eksponuje dobra jakimi są kultura i sztuka, nie epatując przy tym swoim logotypem. Zaangażowanie w mecenat nad instytucjami kultury w naszym kraju to wielki krok naprzód, jaki zrobiła PGE Polska Grupa Energetyczna, aby przybliżyć świat kultury wysokiej, olbrzymiej liczbie odbiorców. Zaangażowanie to, pomogło wielu instytucjom kultury w odsłonięciu i wyeksponowaniu tego co mają najcenniejsze – powiedział Robert Kotowski, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach

Społeczne zaangażowanie PGE obejmuje również inicjatywy, których celem jest zapewnienie wszystkim dostępu do edukacji z zakresu kultury, muzyki i sztuki. Wspólnie z filharmoniami i muzeami, PGE realizuje działania edukacyjne oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych, które aktywizują odbiorców i rozwijają ich wrażliwość na sztukę. Tylko w 2022 roku zostało zorganizowanych ponad 6 tys. wydarzeń, w których łącznie udział wzięło prawie 6 mln osób. Dodatkowo w muzealnych warsztatach edukacyjnych, wspieranych przez PGE, wzięło udział ponad 960 tys. dzieci. Oznacza to, że co czwarty uczeń w Polsce uczestniczył w wspieranych przez PGE zajęciach z obszaru kultury – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE nie tylko wspiera instytucje kultury, ale również aktywnie zachęca do korzystania z dóbr kultury poprzez konkurs „Spotkania ze sztuką”, który organizowany jest w tym roku po raz drugi. Jego celem jest przybliżenie dzieciom i młodzieży z miejscowości liczących poniżej 50 tys. mieszkańców, polskiego malarstwa i zachęcenie ich do aktywności artystycznej. Ideą konkursu jest umożliwienie spotkania ze sztuką uczniom, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają ograniczony do niej dostęp. Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zostało nadesłanych wówczas ponad 500 konkursowych prac, z których zostało wyłonionych 90 laureatów. Dzięki temu z lekcji muzealnych skorzystało blisko 1800 uczniów. Tematem tegorocznej edycji „Spotkania ze sztuką” jest malarstwo Józefa Chełmońskiego. Prace można przesyłać do 4 stycznia 2024 roku.

