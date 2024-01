Jak zmiany w sektorze energetycznym kształtują branżę nieruchomości?

Zakup nieruchomości to poważna inwestycja, która przeraża zwłaszcza młode osoby, marzące o własnym kącie. Niekiedy okazuje się, że potencjalna okazja to tak naprawdę poważny problem, a wszystko za sprawą wysokich opłat wynikających z eksploatacji. Dzieje się tak przez zatajenie kosztów przez sprzedawcę lub inwestora, któremu zależy na szybkiej sprzedaży. Rewolucją ma okazać się nowa ustawa, która już ma wejść w życie już od kwietnia 2024 roku. Co zmieni się wiosną i czy naprawdę okaże się to pomocnym rozwiązaniem podczas wynajmu lub zakupu nieruchomości?

Nowoczesne budownictwo. Jaki wpływ na rynek nieruchomości ma wchodząca w życie ustawa?

Im tańsza budowa, tym większy zysk. Kiedyś powszechne rozwiązanie, dziś poszło w zapomniane. W dobie rosnących cen, zarówno za materiały budowlane, jak i media, nic dziwnego, że kupujący poszukują nieruchomości tańszych – nie tylko w zakupie, ale i utrzymaniu, które nie wpędzą ich w spirale zobowiązań.

Jaki wpływ ma to na rynek nieruchomości? Inwestorzy podczas budowy stawiają na ekologiczne materiały, które podczas użytkowania są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem dla przyszłego nabywcy. To jednak nie wszystko.

Kolejnymi z takich działań są między innymi ocieplenie budynku, poprowadzenie odpowiedniej wentylacji, zastosowanie energooszczędnego, inteligentnego oświetlenia czy ogrzewania. A jaki związek ma z tym nowa ustawa? Chodzi o tak zwane świadectwo energetyczne, które umożliwia oszacowanie kosztów poniesionych przez lokatora danej nieruchomości.

Zgodnie z założeniem właściciel będzie zobowiązany do przedstawienia takiego dokumentu kupującemu przed podpisaniem umowy — dlatego, aby sprzedać czy wynająć daną nieruchomość, już podczas planowania remontu lub budowy, będzie chętniej uwzględniał nowoczesne rozwiązania, które będą atrakcyjne dla potencjalnego klienta.

Świadectwo energetyczne kluczem do normalnego życia? Czy kwietniowa ustawa poprawi komfort życia?

Świadectwo energetyczne jest dokumentem, które wystawia firma zajmująca się określeniem na podstawie stanu technicznego budynku, umiejscowienia nieruchomości, daty jej budowy oraz doprowadzonych mediów, jakie jest średnie zużycie energii elektrycznej. Na podstawie tego z łatwością można określić, jaki będzie przybliżony koszt za zużytą energię elektryczną. Tyczy się to zarówno mieszkań, jak i domów na wynajem, czy też lokali przeznaczonych do sprzedaży. Wystawione przez specjalistę świadectwo ważne będzie przez 5 lat.

Jaki ma to wpływ na budowę nowoczesnych osiedli i domów? Świadomi kosztów inwestorzy już teraz stawiają na lepszej jakości materiały niezbędne do budowy i wykończenia wnętrz. Najczęstszym wyborem są ekologiczne sprzęty, takie jak pralka, zmywarka, system oświetlenia, sposób ogrzewania, ale również większą wagę przykłada się do lepszej jakości materiałów, które między innymi zapobiegają utracie ciepła.

Ze względu na wysoki koszt materiałów do budowy oraz wykończenia nieruchomości, ceny takich lokali są nieco droższe niż te budowane kilka lat wcześniej. Czy jest to jednak większy problem dla inwestora? Zdecydowanie nie. Świadomi stale szybujących w górę cen mediów klienci chętniej wybierają mieszkanie energooszczędne nawet wtedy, gdy ich cena jest o wiele wyższa niż nieruchomości starszego budownictwa. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na zdecydowanie niższe opłaty, które w ciągu kilku lat okażą się znacznie mniejsze niż w przypadku tańszych, niedostosowanych do nadchodzących zmian budynków.

Specjaliści z firmy Pewnylokal.pl są przekonani, że nowoczesne mieszkania i domy to już nie tylko wybór, ale również wymóg, który narzucany jest na deweloperów i sprzedających. Ma to na celu poprawienie jakości życia, ograniczenie emisji spalin, poboru energii oraz innych mediów, których cena w ostatnich latach znacząco wzrosła.

Warto zatem już podczas wyboru przyszłej nieruchomości postawić na energooszczędne rozwiązanie, które w ciągu nadchodzących lat umożliwi zmniejszenie kosztów oraz znacząco wpłynie na lepszy komfort życia.