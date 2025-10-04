Prezydent do sędziów: przestrzegajcie prawa!

Rozporządzenie szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Waldemara Żurka zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych to według prezydenta Karola Nawrockiego „ostentacyjny akt bezprawia”. „Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej”. „Nie wycofam się” – upiera się Żurek.

Prezydent Nawrocki zaapelował do sędziów, by w swojej pracy „pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom”.

Minister znosi rozporządzeniem kluczowy mechanizm w sądach

Rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów ogłoszono w Dzienniku Ustaw we wtorek, 30 września br. Nowelizacja odnosi się m.in. do kwestii funkcjonowania systemu losowego przydziału spraw sędziom (SLPS).

Zmiana wzbudziła kontrowersje i krytykę ze strony opozycyjnych polityków. Wskazywali m.in. na dodany do regulaminu zapis stanowiący, że „przewodniczący wydziału może zdecydować w przypadku potrzeby poprawy efektywności pracy wydziału, że sprawy rozpoznawane w składzie trzech sędziów SLPS przydzieli referentom, a pozostałych dwóch członków składu wyznaczy przewodniczący wydziału według zasad określonych przez prezesa sądu po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu”.

Prezydent: „ostentacyjny akt bezprawia”

W piątek rozporządzenie skrytykował prezydent Karol Nawrocki, który ocenił, że jest ono „ostentacyjnym aktem bezprawia”.

„Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej. Projektowane reguły ustalania składu sądu mają stać się nieweryfikowalne po to, by umożliwić ręczne sterowanie doborem sędziów pod polityczne potrzeby i oczekiwania rządzących” – napisał prezydent na platformie X.

„Jako Prezydent Rzeczypospolitej wzywam wszystkich sędziów – niezależnie od tego, w jakiej procedurze zostaliście powołani i z rąk którego odebraliście akt powołania – abyście, kierując się konstytucyjną zasadą z art. 178 Konstytucji, w sprawowaniu urzędu pozostali niezawiśli i podlegali tylko Konstytucji oraz ustawom. W ten sposób potwierdzicie Państwo swoją niezależność wobec brutalnych prób nacisku, manipulacji i bezprawia, jakie próbuje się na Was wymusić” – zwrócił się Nawrocki do sędziów.

„To jest prawdziwy test niezawisłości tysięcy polskich sędziów, test odpowiedzialności za konstytucyjny porządek państwa, który każdemu gwarantuje prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezależny, a także bezstronny sąd ustanowiony ustawą” – stwierdził prezydent.

Zadeklarował też „pełne wsparcie” dla sędziów, którzy „nie ulegną bezprawnym próbom pozbawienia ich niezawisłości”.

„Jednocześnie mówię jasno: ten, kto ulegnie bezprawiu i złamie złożoną przysięgę, sam podważy swój mandat do orzekania w imieniu Rzeczypospolitej – moralny i wynikający z zaufania publicznego – a podejmowane w takich warunkach rozstrzygnięcia będą kwestionowane” – podkreślił prezydent.

Nawrocki przypomniał też rotę ślubowania sędziowskiego: „Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”. „Niech ta rota będzie tarczą Waszej niezawisłości – i kompasem w chwilach próby” – zwrócił się do sędziów.

Bogucki: minister podważa zaufanie obywateli do państwa i prawa

Stanowisko prezydenta przedstawił w piątkowym oświadczeniu szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Ocenił, że szef MS Waldemar Żurek „nie działa w granicach prawa, lecz chce je zastępować”. – Rozporządzenie stanowi przykład jawnego, świadomego, zaplanowanego i systemowego procesu dewastacji polskiego porządku prawnego – stwierdził prezydencki minister.

Jak ocenił, zawarte w rozporządzeniu Żurka instrumenty „w istocie kreują pozaustawowe wyjątki od losowości i niezmienności składów sędziowskich – a więc brutalnie ingerują w materię zastrzeżoną wyłącznie dla ustawy”.

Bogucki dodał, że użycie rozporządzenia „podważa zaufanie obywateli do państwa i prawa oraz stwarza instrument wpływu władzy wykonawczej na przebieg spraw wrażliwych publicznie”. Jego zdaniem rozporządzenie narusza szereg wyższej rangi aktów prawnych – ustawę o ustroju sądów powszechnych, a także normy konstytucyjne, w tym zasadę legalizmu i zasadę rozdziału władz.

– To nie jest działanie ministra sprawiedliwości, tylko ministra bezprawia, ponieważ aktem podustawowym próbuje uchylić wolę ustawodawcy i konsekwencje konstytucyjnego aktu podpisania ustawy przez prezydenta. Ustawodawca wprost rozstrzygnął, w jaki sposób należy wyznaczać sędziego do sprawy – zgodnie z art. 47a par. 1 przytoczonej ustawy (o ustroju sądów – PAP) sprawę wyznacza się sędziom i asesorom losowo, w ramach kategorii spraw, z użyciem systemu teleinformatycznego i przy zachowaniu równego obciążenia – wskazał Bogucki.

Żurek: „nie wycofam się”

Do krytyki ze strony KPRP odniósł się w piątek wieczorem w TVN24 Żurek, który stwierdził, że jest przekonany do rozporządzenia i nie widzi podstaw, żeby się z niego wycofywać. Pytany o krytykę i zarzuty o niekonstytucyjność rozporządzenia, minister powiedział, że w idealnej sytuacji tą sprawą powinien zająć się prawidłowo funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, który mógłby rozstrzygnąć wątpliwości. Obecnie jednak, ocenił Żurek, w Polsce brakuje takiego organu.

Późnym wieczorem w piątek Żurek zamieścił też wpis na X, w którym zadeklarował, że „nie wycofa się”. „Mam wrażenie, że stanowię pewne zagrożenie dla tego obozu, który kiedyś tworzył państwo autorytarne – nie boję się użyć tego słowa. Widzieliśmy kilka lat temu, dokąd zmierza Polska – niszczenie konstytucji, zrywanie kadencji Krajowej Rady Sądownictwa, niezaprzysięganie legalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zrywanie kadencji I Prezes Sądu Najwyższego, ręczne sterowanie sądami, niszczenie samorządu sędziowskiego – lista jest bardzo długa” – napisał szef MS.

„To było bezprawie. Nie boję się tego obozu władzy. Mam plan, jak ich rozliczyć, i realizuję go konsekwentnie. A ich krzyk to tylko naturalna reakcja” – oświadczył.

