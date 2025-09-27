Projekt budżetu 2026 ekipy Tuska: strach się bać!

Wczoraj po miesięcznych konsultacjach między innymi w Radzie Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2026 rok i w następnym tygodniu, trafi on do Sejmu. Rządząca koalicja pod przewodnictwem Tuska przedstawiała już trzeci z kolei budżet z wręcz gigantycznym deficytem – ostrzega dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na łamach portalu wPolityce.pl.

Deficyt ten został sztucznie zaniżony, po to aby propagandowo był choć trochę niższy od tegorocznego, który ma wynieść 289 mld zł. Mimo tego sztucznego zaniżenia, deficyt ten stanowi blisko 1/3 planowanych wydatków budżetowych (planowane wydatki 919 mld zł ),co mówiąc prostym językiem oznacza, że w 2026 roku na każdy wydatek budżetowy, trzeba będzie pożyczyć przynajmniej 30 proc. potrzebnych środków finansowych – precyzuje ekonomista na łamach portalu wPolityce.pl.

O fikcyjności tego budżetu świadczą także dochody prognozowane na poziomie 647 mld zł, czyli zaledwie o 14 mld zł wyższe, niż te planowane na rok 2025, co przy założeniu 3,5 proc. wzrostu PKB i 3-proc. inflacji sugeruje podtrzymanie istniejącego podczas rządów Platformy, politycznego przyzwolenia na niepłacenie podatków przez „bliskich i znajomych królika” - zaznacza autor komentarza.

Suma deficytów z 3. budżetów przygotowanych przez rząd Tuska jest wręcz monstrualna, wynosi ponad 770 mld zł, na co złożyło się 211 mld zł deficytu zrealizowanego w 2024 roku, blisko 290 mld zł deficytu planowanego na rok 2025 i wreszcie ponad 271 mld zł deficytu w projekcie budżetu na rok 2026.

Te gigantyczne deficyty w oczywisty sposób przekładają się na coroczne deficyty sektora rządowego i samorządowego, a te z kolei na wielkość długu publicznego, ten mierzony unijną metodą ESA2010 tylko w 2024 roku, wniósł aż 320 mld zł, wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku wyniesie około 350 mld zł ( za pierwsze półrocze wyniósł ponad 173 mld zł) a w 2026 roku wyniesie ponad 420 mld zł. A więc tylko przez trzy lata rząd Tuska zadłuży nas o dodatkowe przynajmniej prawie 1,1 biliona zł, a więc prawie 2-krotnie więcej, niż pod 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości - podkreśla poseł PiS.

Wystarczyło tylko niecałe dwa lata rządów fachowców Tuska i realizacja związanych z tym budżetów, a także ogłoszenie projektu tego trzeciego na 2026 rok, żeby dwie z trzech największych agencji ratingowych, zaczęły sygnalizować poważne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o stan polskich finansów publicznych.

Skończyła się w ten sposób także dotychczasowa „sielanka” Tuska i Domańskiego, którym się wydawało, że można dalej nie pilnować dochodów budżetowych i w związku z tym uchwalać budżety z monstrualnymi deficytami. Ale mimo tych międzynarodowych sygnałów, że źle się dzieje w polskich finansach publicznych zarówno premier Tusk jak i minister Domański dalej twierdzą, że przygotowali przełomowy budżet na 2026 rok, być może dlatego, że w ten sposób zadłuża nas przez trzy lata na prawie 1,1 biliona złotych - bije na alarm ekonomista.

»» Cały komentarz dr Zbigniewa Kuźmiuka o projekcie budżetu na 2026 rok czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Tusk o przełomowym budżecie na 2026 rok. Przełomowym chyba dlatego, że przez 3 lata dług wzrośnie o 1,1 biliona zł

Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Hutnictwo idzie na ścianę, a rząd się tylko przygląda

„Chwilówek” nie ubywa: w tym roku to już 8,75 mld zł!

Chińskie towary płyną do Europy dużo krótszą trasą!

»»Daniel Obajtek: polski rząd jest dziś w Berlinie – oglądaj w telewizji wPolsce24