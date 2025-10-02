Młodzi kierowcy, rowerzyści i... BMW – co ich łączy?

Polacy nie mają wątpliwości – to młodzi kierowcy i rowerzyści najbardziej zagrażają bezpieczeństwu na drogach. W czołówce niechlubnego rankingu znaleźli się także seniorzy, motocykliści i… właściciele BMW. Co ciekawe, choć reputacja tej marki nadal nie jest najlepsza, to w porównaniu do badania Rankomat.pl sprzed dwóch lat – wyraźnie się poprawiła. Z kolei kierowcy aut francuskich marek uchodzą za najmniej ryzykownych uczestników ruchu.

W opinii publicznej kierowcy BMW nie cieszą się dobrym zdaniem. Media chętnie eksponują w nagłówkach wypadki spowodowane przez ich właścicieli. Jednak nie ma oficjalnych danych, które mogłoby tę kwestię rozstrzygnąć w obiektywnej skali. Dla wielu osób to nie marka pojazdu decyduje o zachowaniu na drodze, a inne czynniki takie jak np. wiek i rodzaj pojazdu. Dlatego eksperci Rankomat.pl postanowili zapytać Polaków o to, którzy uczestnicy ruchu drogowego powodują najwięcej zagrożeń.

Jednoślady, młodzi i starzy stwarzają zagrożenie?

Z badania wynika, że 28 proc. Polaków za najbardziej niebezpiecznych na drogach uważa rowerzystów oraz młodych kierowców. Niewiele mniej wskazań otrzymali seniorzy (25 proc.) i motocykliści (również 25 proc.). Na trzecim miejscu znaleźli się także niedoświadczeni kierowcy i piesi (po 24 proc.). Najmniej wskazań otrzymali kierowcy z miast oraz osoby prowadzące pojazdy uprzywilejowane – po 3 proc.

Statystyki wypadków za 2024 rok potwierdzają te obawy. Najmłodsza grupa kierowców (18–24 lata) notuje najwyższy wskaźnik wypadków – 11,79 na 10 tys. populacji. Te same statystyki pokazują również, że użytkownicy jednośladów – rowerzyści oraz motocykliści i motorowerzyści odpowiadają za blisko 14 proc. zdarzeń drogowych. Dla porównania – kierowcy samochodów osobowych odpowiadają za ponad 72 proc. wypadków, co wynika z ich dominującej liczby na drogach.

Kierowcy BMW poprawili swoją reputację

Posiadanie samochodu BMW jest w Polsce niemal stygmatyzowane. Jeśli kierowca Opla spowoduje wypadek, najpewniej marka samochodu nie pojawi się w nagłówku newsa. Choć w przestrzeni publicznej funkcjonują opracowania na temat korelacji marki do powodowanych wypadków, nie obejmują one całej populacji kierowców i wszystkich zdarzeń na drogach. Mimo to 56 proc. Polaków twierdzi, iż to właśnie posiadacze BMW zachowują się najmniej bezpiecznie na drodze. Na drugim miejscu są kierowcy Audi (28 proc.) a na trzecim Volkswagena (11 proc.).

Jest jednak pewna zależność między marką a powodowaniem wypadków. Z danych Rankomat.pl wynika, że wśród młodych kierowców najpopularniejszą marką jest właśnie BMW. Biorąc pod uwagę statystyki wypadkowe, w których młodzi kierowcy mają największy wskaźnik wypadków w przeliczeniu na 10 tys. populacji, łatka przypięta BMW nie może dziwić. Widać jednak poprawę reputacji wśród kierowców tej marki. W podobnym badaniu przeprowadzonym przez porównywarkę dwa lata temu, 73 proc. anektowanych wskazało kierowców BMW, jako tych najbardziej niebezpiecznych.

Najmniej zagrożenia respondenci upatrują w kierujących Citroenem (1 proc.) oraz Fiatem, Fordem, Peugeotem i Renault (po 3 proc.).

„W ocenie ubezpieczycieli kierowcy BMW są najbardziej ryzykowną grupą i odzwierciedla to cena OC, która jest nawet ponad 20 proc. wyższa niż dla innych marek samochodów. Jednak trzeba pamiętać, że to kierowca i jego wiek oraz doświadczenie, a także historia szkodowości głównie determinują wysokość składki. Po BMW chętniej sięgają młodzi i niedoświadczeni kierowcy. Często są to nawet ponad 20-letenie auta, które oferują relatywnie wysoką moc pojazdu, za stosunkowo niewielkie pieniądze – te czynniki również wpływają na koszt polisy” – komentuje Stefania Stuglik ekspertka Rankomat.pl.

