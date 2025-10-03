Raport NFP w centrum uwagi

W związku z napiętą sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych rynek nie oczekiwał, że dzisiejszy raport NFP z rynku pracy zostanie opublikowany. Biuro Statystyki Pracy (BLS) potwierdziło jednak gotowość do publikacji zgodnie z harmonogramem.

Czwartkowa sesja na europejskich parkietach zakończyła się pozytywnie, mimo utrzymujących się napięć związanych z zamknięciem rządu federalnego w USA. Niemiecki DAX wzrósł o 1,28 proc., napędzany przede wszystkim przez sektor przemysłowy (+2,35 proc.) oraz technologiczny (+1,23 proc.), gdzie szczególnie wyróżniła się spółka SAP, zyskująca na zamknięciu 1,89 proc.. Francuski CAC40 dodał 1,13 proc., wspierany przez sektor dóbr konsumpcyjnych, natomiast szwajcarski SMI zakończył dzień wzrostem o 0,46 proc.. Znacznie gorzej radził sobie turecki BIST100, który spadł o 1,23 proc. pod presją sektora finansowego. Spadki odnotował także hiszpański IBEX35, tracąc 0,27 proc.

Na warszawskim parkiecie WIG20 zakończył sesję wzrostem o 0,39 proc., a główną siłą napędową były banki – indeks WIG_Banki zyskał 2,5 proc. Negatywnie wyróżniało się natomiast CCC, którego akcje spadły aż o 9,86 proc. po publikacji wyników. Mimo wzrostu przychodów o 11 proc. r/r i EBITDA o 14 proc. r/r, zysk netto w II kwartale 2025 r. obniżył się znacząco – do 78,5 mln zł wobec 272,8 mln zł rok wcześniej. Indeks mWIG40 poradził sobie znacznie lepiej, zyskując 1,30 proc., a liderem wzrostów był Cyfrowy Polsat (+8,43 proc.). Natomiast dla indeksu sWIG80 zanotowano wzrost o 0,10 proc., przy czym najlepiej wypadło Oponeo (+5,92 proc.).

Czwartkowa sesja na Wall Street przebiegała w spokojnej atmosferze. Pomimo paraliżu administracji federalnej S&P500 wzrósł o 0,06 proc., a NASDAQ zyskał 0,39 proc. Głównym motorem wzrostu był sektor technologiczny. Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o zamrożeniu 26 mld USD przeznaczonych dla stanów rządzonych przez Demokratów. Równocześnie prezydent rozważa redukcję tysięcy etatów w administracji federalnej. Celem tych działań jest wywarcie większej presji na Demokratów w rozmowach o wznowieniu pracy rządu. Z powodu trwającego paraliżu administracyjnego nie opublikowano cotygodniowych danych o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych. Uwagę inwestorów przyciągnął jednak raport firmy Challenger, z którego wynika, że we wrześniu ogłoszono 54 064 zwolnienia, co stanowi najniższy poziom od trzech miesięcy. To wyraźny spadek wobec sierpnia (85 979) oraz o 25,8 proc. mniej niż rok wcześniej. Największe cięcia dotyczyły sektora usług.

Na dwie godziny przed rozpoczęciem sesji w Europie indeks Nikkei radzi sobie bardzo dobrze, zyskując ponad 1,5 proc., podczas gdy Hang Seng traci blisko 1 proc. W związku z napiętą sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych rynek nie oczekiwał, że dzisiejszy raport NFP z rynku pracy zostanie opublikowany. Biuro Statystyki Pracy (BLS) potwierdziło jednak gotowość do publikacji zgodnie z harmonogramem. Równocześnie senator Elizabeth Warren zaapelowała do administracji Donalda Trumpa o utrzymanie publikacji raportu za wrzesień, mimo trwającego zamknięcia rządu. Jednak sama publikacja raportu pozostaje niepewna. Ważne raporty dotyczące inflacji, zatrudnienia i stopy bezrobocia w USA mogą zostać opóźnione z powodu ograniczonej działalności administracji federalnej. Kontrakty futures wskazują, że początek sesji w Europie – w tym na warszawskim parkiecie – powinien przebiegać w pozytywnych nastrojach.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje